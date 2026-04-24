Dónde comer en Roma: una selección de restaurantes, heladerías, cafeterías y sitios para tomar el aperitivo

El Canova Tadolini de Roma es una cafetería y a la vez museo.

Disfrutar de la gastronomía en la capital italiana no es complicado, pero sí es fácil equivocarse si uno se sienta en el primer local que encuentre frente a un monumento

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Si estáis organizando un viaje a Roma y queréis saber dónde comer bien en la capital italiana y sin caer en trampas para turistas, aquí os dejamos nuestra selección más top. Después de estar trabajando en una guía de la ciudad con expertos en Roma, probando trattorias, heladerías artesanales, cafeterías históricas y aperitivos locales, estos sitios son los que realmente merecen la pena.

Restaurantes

Roma es una de las grandes capitales gastronómicas de Italia. Comer bien aquí no es complicado, pero sí es fácil equivocarse si uno se sienta en el primer restaurante frente a un monumento. Como norma general: cuanto más cerca de un punto turístico importante, más sube el precio y baja la calidad… aunque siempre hay excepciones, claro. En los restaurantes es bastante habitual el coperto (cargo por servicio y pan), y la propina no es obligatoria. Los horarios más comunes para comer son de 12.30 a 15.00 y de 19.00 a 21.30.

Estos son nuestros restaurantes favoritos:

Ristorante Dillà . Una opción refinada, perfecta para una ocasión especial en pleno centro histórico, donde es más complicado encontrar un restaurante de calidad. Ofrecen cocina italiana con un punto creativo, pero respetando la tradición. Si se busca una cena con buen servicio, una carta de vinos amplia y productos de primera, este es vuestro sitio. Personalmente, aquí comí la mejor pasta de mi vida.

Trattoria Vecchia Roma . Es un clásico tanto para locales como para viajeros que buscan la auténtica cocina romana, especialmente en la zona del Coliseo. Aquí hay que probar sí o sí la pasta a la carbonara servida dentro de una rueda de queso Pecorino: cremosa, contundente y totalmente romana. Los demás platos de la cocina local tampoco decepcionan. Si hace buen tiempo, es recomendable comer en la terracita de la calle y disfrutar del ambiente mientras se saborea la comida.

amatriciana, cacio e pepe o saltimbocca alla romana sin que se disparen los precios. Es de esos lugares donde se nota que cocinan para romanos, no para turistas. Dar Bruttone . En pleno barrio de Appio Latino, un poco alejado del bullicio del centro histórico, es un local perfecto para quienes vayan a visitar la zona del Laterano. Aquí ofrecen cocina romana de verdad, con raciones generosas y un ambiente auténtico de barrio. Es ideal para probar platos comosin que se disparen los precios. Es de esos lugares donde se nota que cocinan para romanos, no para turistas.

tonnarelli cacio e pepe y la carbonara están entre las mejores del centro de Roma, donde abrió sus puertas en los años veinte. Eso sí, suele formarse cola, así que nuestro consejo es ir temprano o reservar si es posible. Esta histórica hostería se ha hecho tan popular que ha abierto otras sedes en Roma, que se pueden encontrar en la zona de Navona, Campo de’Fiori y cerca del Panteón, así como en otras ciudades italianas (Bolonia, Milán y Florencia). Osteria da Fortunata . Es conocida por su pasta fresca hecha a mano; incluso se les puede ver trabajar desde la cristalera. Susy la carbonara están entre las mejores del centro de Roma, donde abrió sus puertas en los años veinte. Eso sí, suele formarse cola, así que nuestro consejo es ir temprano o reservar si es posible. Esta histórica hostería se ha hecho tan popular que ha abierto otras sedes en Roma, que se pueden encontrar en la zona de Navona, Campo de’Fiori y cerca del Panteón, así como en otras ciudades italianas (Bolonia, Milán y Florencia).

Dos de las trabajadoras del Osteria da Fortunata elaborando pasta a la vista de la gente. Dominick Miserandino ( Alamy / CORDON PRESS )

Osteria La Sol Fa . Pequeña, acogedora y muy auténtica. Este tipo de hostería mantiene la esencia romana: carta corta, producto fresco y recetas de toda la vida. Es perfecta para una cena tranquila, con vino de la casa (que suele ser muy bueno y económico) y platos clásicos romanos sin artificios. El tiramisú está buenísimo.

Heladerías y pastelerías

A los golosos como nosotros, Roma les hará felices. Pero ojo: no todas las heladerías son artesanales. Hay que buscar colores naturales y sabores de temporada en los helados. Uno bueno suele costar entre 3 y 5 euros. Y no hay que olvidar probar el maritozzo, ese bollo romano relleno de nata que es puro pecado.

Estas son nuestras heladerías favoritas:

Gelateria Valentino . A un paso de la Fontana di Trevi , mantiene una calidad impresionante aunque esté en plena zona turística. Tienen sabores y texturas supercremosas, y el chocolate es, sin duda, lo que más destaca: ¡riquísimo! El lugar ideal para hacer una parada dulce mientras dais una vuelta por Trevi y el centro histórico.

Gelateria Il Capriccio di Carla . En el barrio de Monti, una de nuestras zonas favoritas para pasear, se encuentra esta heladería artesanal de verdad, con propuestas elaboradas con ingredientes de primera y sabores superequilibrados. Perfecto para disfrutar mientras se camina hacia el Coliseo o el Foro Romano. ¡Sin duda, uno de los helados mejor valorados de toda Roma!

Fiordiluna . En Trastevere, es una de las mejores heladerías artesanales de Roma. Sabores naturales, cremosos y nada artificiales y con treinta años de historia. El pistacho aquí es de los buenos (color no fosforito). Perfecta para un paseo nocturno por uno de los barrios más bonitos y auténticos de la capital italiana.

Pompi Tiramisù . Si hablamos de tiramisú, uno de los postres más emblemáticos de Italia, Pompi es un referente en Roma desde los años sesenta. Aquí hay tanto la versión clásica como variantes más modernas. Además, se puede llegar fácilmente desde puntos turísticos como la plaza de España, el Vaticano o la Fontana di Trevi.

Mr. 100 Tiramisù . Un concepto diferente, con muchísimos sabores de tiramisú, desde el tradicional hasta opciones más innovadoras. Perfecto si se quiere probar algo distinto y divertido sin alejarse del centro. ¡Un paraíso para los amantes de este postre!

Dos de las opciones que se pueden probar en Mr. 100 Tiramisù. Adrián Rodríguez

Bares y cafeterías

El café en Roma es casi religión. Lo habitual es tomarlo rápido en barra, y por costumbre, el cappuccino se pide por la mañana (aunque siendo ciudad turística, nadie os dirá nada si lo pedís después). Aquí hay cafeterías históricas que parecen museos y donde se han reunido artistas durante siglos. Estas son nuestras favoritas:

espresso aquí es una experiencia cultural. Es uno de esos lugares que combinan historia, arte y café en un mismo espacio. Canova Tadolini. Una cafetería-museo única, rodeada de esculturas y obras de arte. Tomar unaquí es una experiencia cultural. Es uno de esos lugares que combinan historia, arte y café en un mismo espacio.

Bartaruga . Pequeño, acogedor y con mucho encanto. Perfecto para una pausa tranquila en un lugar bonito, lejos del bullicio típico de la capital italiana.

Sant’ Eustachio Caffè. Considerado por muchos como uno de los mejores cafés de Roma, su mezcla secreta y su forma de prepararlo lo han hecho mítico. Un consejo: pedidlo en barra para vivir la experiencia como un romano y ahorrar un buen dinero en la cuenta final.

Terraza del Sant’ Eustachio Caffè. Adrián Rodríguez

Dónde tomar el mejor aperitivo

El aperitivo italiano es una tradición maravillosa. Suele tomarse entre las 18.00 y las 20.00, acompañado de vino, spritz o cóctel y algo para picar: embutidos, quesos, bruschette o focaccia. Suele costar entre 10 y 15 euros por persona, dependiendo del local y la zona. Estos son nuestros favoritos:

prosciutto, salami, quesos y focaccia. Cantidades abundantes y ambiente animado. Con varios locales en la ciudad, es ideal si se quiere algo contundente que casi sustituya la cena. Prosciutteria Cantina Dei Papi . Tablas espectaculares de productos italianos:, salami, quesos y. Cantidades abundantes y ambiente animado. Con varios locales en la ciudad, es ideal si se quiere algo contundente que casi sustituya la cena.

De Santis Santa Croce . Con cien años de historia, es un clásico del aperitivo romano. Tablas generosas de embutidos y quesos acompañadas de buen vino. Perfecto para empezar la noche en una zona más auténtica del centro.

Bar Meccanismo . Más moderno, con cócteles bien preparados y picoteo cuidado con un precio fijo. Perfecto para un aperitivo diferente en el meollo del Trastevere.