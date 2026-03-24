Visitar una cueva de hielo, hacer una ruta noctura en bici y otras actividades en la Laponia finlandesa

11 fotosLaponiaVisitar una cueva de hielo, hacer una ruta noctura en bici y otras actividades en la Laponia finlandesaAunque ver auroras boreales es la mayor atracción en el parque nacional Pallas-Yllästunturi, en este extenso territorio espera un abanico de posibilidades para todos los gustosCristina Candel24 mar 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAunque en invierno la búsqueda de auroras boreales es la mayor atracción del parque nacional Pallas-Yllästunturi (creado en 2005 en la Laponia finlandesa), en sus 1.020 kilómetros cuadrados de extensión espera un gran abanico de posibilidades. Una es tomar una sopa de pescado en el restaurante Ylläskammi, a 18 metros sobre el nivel del mar, el más alto del país. Aunque no es el único plato que podemos tomar, también están la sopa de reno, hamburguesas o patata asada. En el interior del local hay un ambiente acogedor vestido de madera con unos grandes ventanales que dan a un mar blanco. De su techo cuelgan las ‘kuksas’, que son las tazas de madera tradicional de Laponia, cada una con el nombre de su dueño. El establecimiento está abierto siempre que esté en funcionamiento el telesquí Huippu, que lleva a lo alto del monte Yllästunturi. El restaurante también ofrece, bajo reserva, entre otros servicios, cenas, jacuzzi y una góndola sauna, pura fantasía.Cristina CandelUn paseo en moto de nieve por este territorio suele durar unas horas. Pero también puede durar varios días, pasando por todos los paisajes del país, bosques de pinos y abetos, lagos congelados y visitando las fronteras con Noruega y Suecia.Cristina CandelDormir en una habitación con vistas a un bosque cubierto de nieve, a la luna, a las estrellas y, si hay suerte, a las auroras boreales. Las 10 cabañas de cristal del Arctic Skylight Lodge, frente al parque Nacional de Pallas-Ylläs —el tercer parque más grande de Finlandia— y junto al lago Kukaslompolo, también tienen sauna a orillas del propio lago para hacer contraste.Cristina CandelAquí también se puede visitar una cueva de hielo. Alrededor de dos hectáreas de pasillos y estancias, labradas de manera manual en el hielo. Este arte congelado y efímero cada primavera desaparece y cambia de temática cada año; la de este 2026 versa sobre la celebración, ya que este proyecto cumple 25 años. Dentro de la cueva SnowVillage in Kittilä, que desaparecerá el próximo 6 de abril, hay también un bar con barra, asientos, mesas e incluso vasos de hielo. Cristina CandelHay muchas rutas señalizadas para realizar marchas con raquetas de nieve, como por ejemplo la senda que une los pueblos de Äkäslompolo y Ylläsjärvi en unos 14 kilómetros.Cristina CandelVisitar Karilan Navettagalleria, en mitad de ningún lugar. Esta agradable cafetería se asienta en una granja construida en 1953. Aquí se pueden probar los ‘munkki’, deliciosos dónuts finlandeses, fritos y cubiertos de azúcar, rodeado de artesanías locales de todo tipo, guantes de lana, cuadros y esculturas que se pueden adquirir.Cristina CandelEl paseo en trineo tirado por huskies o en un carro tirado por renos son dos de las actividades turísticas más clásicas en Laponia.Cristina CandelAlgo menos habitual, pero igual de entretenido, es hacer una excursión nocturna en bici por los bosques. Esta actividad se realiza en bicicletas eléctricas y solo si la temperatura no baja de -20 grados, ya que las baterías a menos grados no funcionan. Pedalear en la oscuridad en el silencio del bosque es una experiencia increíble. Se puede parar en las cabañas o refugios libres ‘aotiotupa’ que están gestionados por la Administración forestal y que cuentan con leña y demás material para encender la estufa.Cristina CandelCada noche comienza una de las actividades que atrae a miles de personas a esta parte del mundo en otoño, invierno o primavera y que depende de las tormentas solares y de la suerte. Estadísticamente, en Ylläs se pueden ver auroras boreales dos de cada tres días.Cristina CandelPor supuesto, este territorio también es el destino para los amantes de los deportes de nieve. La estación de esquí de Ylläs cuenta con 53 kilómetros esquiables repartidos en 63 pistas, una de ellas la más larga del país: Jättipitka, con tres kilómetros de descenso. La estación abre de noviembre a mayo y cuenta con autobuses gratuitos desde los pueblos más cercanos de Ylläsjärvi y Akäslompolo. Para los que prefieren el esquí de fondo, tienen 300 kilómetros de pistas.Cristina CandelTambién se puede pescar en los lagos helados para capturar lucios, percas y truchas. Se abre un agujero en el hielo con el taladro para hielo llamado ‘jääkairat’, se introduce la pequeña caña de pescar llamada ‘pilkki’ y se espera durante horas. Todo un ritual donde se comparte charla, silencio y alguna bebida caliente como jugo de frutos del bosque o chocolate en las típicas ‘kuskas’.Cristina Candel