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El Viajero
Vista aérea del parque nacional de Pallas-Yllästunturi en la Laponia finlandesa
11 fotos
Laponia

Visitar una cueva de hielo, hacer una ruta noctura en bici y otras actividades en la Laponia finlandesa

Aunque ver auroras boreales es la mayor atracción en el parque nacional Pallas-Yllästunturi, en este extenso territorio espera un abanico de posibilidades para todos los gustos

Cristina Candel
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