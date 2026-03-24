Visitar una cueva de hielo, hacer una ruta noctura en bici y otras actividades en la Laponia finlandesa

Aunque en invierno la búsqueda de auroras boreales es la mayor atracción del parque nacional Pallas-Yllästunturi (creado en 2005 en la Laponia finlandesa), en sus 1.020 kilómetros cuadrados de extensión espera un gran abanico de posibilidades. Una es tomar una sopa de pescado en el restaurante Ylläskammi, a 18 metros sobre el nivel del mar, el más alto del país. Aunque no es el único plato que podemos tomar, también están la sopa de reno, hamburguesas o patata asada. En el interior del local hay un ambiente acogedor vestido de madera con unos grandes ventanales que dan a un mar blanco. De su techo cuelgan las ‘kuksas’, que son las tazas de madera tradicional de Laponia, cada una con el nombre de su dueño. El establecimiento está abierto siempre que esté en funcionamiento el telesquí Huippu, que lleva a lo alto del monte Yllästunturi. El restaurante también ofrece, bajo reserva, entre otros servicios, cenas, jacuzzi y una góndola sauna, pura fantasía.

Cristina Candel