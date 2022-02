‘Tiktoker’ de viajes, mucho más que bailes sensuales y parodias

La fórmula es tan sencilla como demoledora: un lenguaje ligero, microvídeos con contenidos tan variados como intrascendentes, mucho protagonismo a la música, las bromas y los memes, y planteamiento de constantes retos para que hagas virales tus vídeos.

¿Un sitio del que huir si eres creador de contenidos más sesudos? En absoluto. En esta jungla de parodias, chistes casposos y adolescentes bailando sensualmente, muchos viajeros y viajeras han encontrado un hueco para contar también sus historias por el mundo. Eso sí, adaptándolas al lenguaje, la duración y el espíritu de TikTok.

Estos son 10 jovencísimos creadores de contenidos viajeros que arrasan en TikTok con cuentas millonarias.

Australiano y viajero a tiempo completo, explora el mundo compartiendo historias y creando contenido para marcas de prestigio internacional. Este joven travel influencer acumula la friolera de 2,3 millones de seguidores en TikTok, cuenta abierta en julio 2019. Se presenta en su perfil de Instagram con esta frase: "I date this girl called travel, she takes all my money!" (Salgo con esta chica llamada viaje, ¡y se gasta todo mi dinero!).

Ariadna Rufrancos, mexicana, creadora de contenidos de viajes y gastronomía. Lleva más de 10 años viajando por México, Estados Unidos y otros países del mundo y tiene más de 1,6 millones de seguidores en su perfil tiktoker. Publica vídeos con información práctica de lugares y restaurantes. Viajó desde pequeña con su familia, hasta que se decidió a hacerlo sola.

Mikki Tenazas es fundador y director de The Globe Wanderer Co., cuenta especializada en viajes y estilo de vida que tiene más de 4,5 millones de seguidores en Instagram y 900.000 en TikTok. A los que hay que sumar los 1,5 millones de seguidores de su perfil personal de TikTok.

Alfon y Gon son los gemelos españoles de 23 años con 1,2 millones de seguidores. Según comentan: “Llevamos desde pequeños viajando por el mundo con nuestra familia. Hace algo más de cuatro años pensamos que la idea de compartir una vida de 'gemelos viajando por el mundo' podría gustar mucho, así que empezamos con este proyecto, que, además, nos servía como excusa para hacer lo que más nos gustaba… Llevamos alrededor de 40 países visitados, pero nuestro objetivo es explorar, y descubrir todos los rincones del planeta".

Nico y Lau son una pareja argentina que decidió dejar una vida cómoda y profesional en Buenos Aires por otra llena de viajes y descubrimientos constantes. Así se describen: “Somos intensos y no podemos quedarnos quietos”. Su comunidad alcanza 1,2 millones de seguidores. Durante su último viaje ininterrumpido visitaron más de 30 países y 150 ciudades.

Un joven creador de contenido alemán especializado en el segmento de lujo con 1,2 millones de seguidores. Autor de The No.1 Guide To Landing Free Stays At Luxury Hotels, un libro electrónico donde resume cinco años de experiencia y conocimientos para establecer colaboraciones con hoteles.

Yu Hernández es la joven colombiana que está detrás de esta cuenta con 1,1 millones de seguidores. Hace dos años renunció a un estable puesto de trabajo como gerente de proyecto en su país natal y planificó un año sabático tras el cual llegó a la conclusión de que lo que ella realmente quería era vivir viajando. Una nómada digital multifacética que también publica sus podcasts en Spotify.

Yaya Onalaja-Aliu y Lloyd Griffiths forman la pareja que gestiona esta cuenta con 826.000 seguidores. La historia se remonta a 2014, en la Universidad de Cambridge, cuando a modo de desafío descabellado dos estudiantes (Yaya y Lloyd) deciden compartir sus historias de viajes y fotografías a través de su blog. Hoy además de esta potente cuenta en TikTok son autores de Hand Luggage Only: Great Britain (Solo equipaje de mano: Gran Bretaña), una guía a los lugares más increíbles de Inglaterra, Escocia y Gales.

Nathalie Aron es una bloguera de viajes alemana con una comunidad de 679.000 seguidores en TikTok. Cuando conoció a Patrick, su actual pareja, convirtió su pasión en un estilo de vida. Él es el fotógrafo que la acompaña y la inmortaliza por todo el mundo. Complementan su trabajo con su perfil en Instagram y un blog de viajes bien trabajado.

Gianfranco Bulgarelli Ávalos, graduado en Comunicación Audiovisual y Digital en Madrid, es un profesional especializado y con mucho bagaje en UX/UI (experiencia de usuario), diseño web y gráfico, fotografía y vídeo y marketing digital. Este creador de contenido en el mundo de la fotografía, los viajes y la tecnología publica un vídeo nuevo cada día en su cuenta de TikTok, con 638.000 seguidores. Aunque no son siempre de destinos, da consejos para hacer las mejores fotos de paisajes, amaneceres, atardeceres, retratos... en fin, todo lo que puedas aplicar a la imagen de tus viajes.