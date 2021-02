Las mejores batidoras de mano económicas

Nuestra experta ha elegido el modelo PowerGear 1500 XL Pro de Cecotec como el mejor de las cuatro batidoras de mano que ha probado. Destaca, entre otros aspectos, su potencia, la cantidad de accesorios que incluye y su relación calidad-precio.

Las batidoras de mano son uno de los pequeños electrodomésticos indispensables en cualquier cocina: se emplean para triturar sofritos, purés y todo tipo de alimentos, además de para otros muchos pasos en todo tipo de recetas.

Pero elegir el modelo equivocado puede suponer que no tengan fuerza suficiente para triturar alimentos por completo, que se queden paradas o se recalienten. ¿Qué hay que tener en cuenta para comprar una? Lo ideal es centrarse en tres aspectos: que tenga una potencia mínima de 500 W (de otro modo, solo servirá para ingredientes previamente cocinados); que sus cuchillas sean lo más resistentes posible para que aguanten bien el paso del tiempo (acero o titanio son idóneas); y que incluya los complementos que vayamos a necesitar en función del tipo de recetas que elaboremos habitualmente y otros pequeños electrodomésticos que tengamos en el hogar.

Para todos aquellos que necesiten una nueva, hemos preparado una comparativa en la que las protagonistas son las batidoras económicas que cumplen con estas premisas.

Las mejores batidoras de mano



Tras consultar con los principales fabricantes y visitar distintas tiendas online, las cuatro batidoras de mano económicas elegidas han sido: Cecotec PowerGear 1500 XL Pro (con una puntuación media de 9 puntos), Create Ikohs Fullmix Protool (8,75), Russell Hobbs Retro (7,75) y Taurus Bapi 1200 Plus Inox (8,25).

De todas ellas se ha valorado:

- Diseño y construcción. Todo lo relacionado con los materiales empleados en sus distintos elementos, la ergonomía de su mango, la accesibilidad de los botones o la facilidad a la hora de montar los distintos accesorios.

- Rendimiento y opciones de configuración. Su potencia y cómo se materializa en el rendimiento de la máquina. Además, cuántas opciones de elección de velocidad tiene, si son adecuadas…

- Accesorios. Qué incluye el paquete, además del mango y el brazo de la batidora. Hay modelos simples y otros con múltiples complementos para todo tipo de elaboraciones.

- Limpieza. Si salpica durante su uso y cómo se limpian los componentes después.

¿Cuál es la batidora de mano más potente?

Purés de verduras, batidos de helado, triturar sofritos, picar hielo… Estas son algunas de las tareas que hemos llevado a cabo con todas estas batidoras para poner a prueba su potencia y capacidad. Las pruebas, en las que hemos invertido alrededor de diez horas, también han tenido en cuenta los accesorios y, en caso de llevarlos, también se han empleado las varillas para batir huevos o el vaso picador para elaborar una mayonesa casera y probar una receta de crema de chocolate.

La ganadora de la comparativa ha sido la propuesta de Cecotec, PowerGear 1500 XL Pro, que destaca entre las demás por su potencia. Es, además, la más económica de la selección y viene con múltiples accesorios para todo tipo de elaboraciones.

Batidora Cecotec PowerGear 1500 XL Pro

Ficha técnica - Velocidades: 21 + Turbo - Accesorios: Vaso con Tapa de 800ml, picadora 600ml, batidor varillas y cuchilla para picar hielo - Potencia: 1.500 w - Voltaje: 220-240 V, 50-60Hz - Aplicaciones: fruta, dip, puré, guacamole, batido de yogur, batido, alimentación bebés, mayonesa, verdura, postre, puré de patatas, sopa, salsa - Peso: 2,37 Kg - Otros: engranaje de acero, indicador luminoso de funcionamiento

Es muy completa, muy potente y, pese a ser la más económica de la selección, tiene algunos detalles que no incorpora ninguna otra. Vamos por partes. La batidora combina un brazo de plástico con un diseño bastante ergonómico con un pie más largo de lo habitual, una campana anti salpicaduras y cuchilla de cuatro hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene las cuchillas afiladas durante más tiempo. Como accesorios incluye un vaso de plástico con tapa y 800 ml de capacidad, una picadora de 600 ml de capacidad con cuchilla IceBlade especial para picar hielo y varillas monta claras.

Interesantes son sus 1.500 W de potencia, gracias a los que no hemos experimentado problemas para conseguir un rendimiento óptimo. En concreto, se gestiona en 21 velocidades diferentes (más el turbo) que se seleccionan desde una rueda en la parte superior del mango. Las más bajas son ideales para batir; las medias para triturar y trocear; y las más altas para pulverizar alimentos duros y montar claras.

Lo mejor: tiene todo tipo de complementos, una elevada potencia y múltiples opciones de velocidad en función de las recetas a elaborar. Lo peor: no presenta grandes inconvenientes. Conclusión: es merecedora del primer puesto de esta comparativa por su construcción, posibilidades y potencia. Además, presenta una magnífica relación calidad-precio.

Nuestra elección y mejor relación calidad-precio En cuanto a los detalles, el engranaje que conecta el cuerpo de la batidora con los distintos accesorios es de acero (en casi todos los modelos suele ser de plástico) y todos son compatibles con el lavavajillas. Compra por 39,91€ en Amazon

Batidora Create Ikohs Fullmix Protool

La cuchilla de su brazo para batir, fabricada en una mezcla de titanio y acero, tiene una forma muy peculiar: uno de sus ‘brazos’ está doblado hacia abajo. No sabemos muy bien la razón (y la firma tampoco explica si tiene algo que ver con su rendimiento a la hora de picar, batir o triturar). Basta con saber que, con una potencia de 1.500 W y la posibilidad de elegir entre siete velocidades de uso, es solvente con prácticamente cualquier tipo de alimento. De hecho, para la mayoría de elaboraciones no es necesario pasar del nivel cuatro.

Este ajuste se selecciona desde una rueda situada en la parte superior de su mango. Además, tiene un botón turbo interesante para purés o cremas, por ejemplo, ya que deja las elaboraciones muy cremosas. Un detalle durante el uso: si se utiliza durante mucho tiempo seguido tiende a calentarse un poco, aunque nada preocupante.

Con la posibilidad de desmontar todas sus piezas no eléctricas para lavarlas cómodamente, incluye seis accesorios: un vaso medidor con 600 mililitros; un bol con tapa anti salpicaduras y cuchillas; un batidor de varillas; y un soporte para colocar la batidora en la pared. Compra por 48,95€ en Amazon

Batidora Taurus Bapi 1200 Plus Inox

Con 1.200 W de potencia, sus principales componentes son de acero inoxidable (incluidas las cuchillas), garantizando la durabilidad y el buen rendimiento de la máquina; mientras, su mango es ergonómico y en él están insertados todos los controles: una rueda en la parte superior que permite elegir entre 20 velocidades diferentes, un pulsador para activar la máquina y otro para accionar el modo ‘turbo’ que extrae toda la potencia al motor.

La batidora se acompaña de un vaso medidor de 700 mililitros, además de un emulsionador y una jarra picadora con capacidad para 1 litro. Esta jarra ha sido precisamente el componente que menos nos ha gustado, ya que las cuchillas están un poco por encima de la base, haciendo que algunos ingredientes (sobre todo líquidos) se queden en esta zona y no se mezcle o pique todo bien.

Otra alternativa de calidad La máquina no se calienta nada, pica con solvencia hasta los alimentos más duros (hielo incluido) y su jarra antideslizante aporta seguridad durante las elaboraciones. Además, los accesorios son aptos para el lavavajillas y están libres de BPA. Compra por 49,99€ en Amazon

Batidora Russell Hobbs Retro

Es el modelo más básico en cuanto a potencia y accesorios de la selección. En concreto, ofrece una potencia de 700 W y viene únicamente con el accesorio de la batidora y un vaso de 1 litro con medidas marcadas. Ofrece dos velocidades de funcionamiento que, muy acorde con su diseño retro, se regulan desde una pieza que se desliza a izquierda y derecha. Luego, para que se ponga en marcha, es necesario pulsar sobre el botón de encendido. Por norma general, ofrece un rendimiento adecuado en todo tipo de alimentos, aunque puede quedarse algo justa con los más duros.

Su mango es ergonómico y muy llamativo, y se complementa con un pie desmontable de acero inoxidable (las cuchillas también son de este material) y apto para lavar en lavavajillas. El vaso, por otro lado, es de plástico y nos gusta especialmente que es bastante amplio.

La más estilosa En su parte inferior tiene una base de goma antideslizante que, cuando se desmonta, puede emplearse también como tapa de este accesorio. Compra por 49,99€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… y también electrodomésticos y dispositivos de cuidado personal.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de febrero de 2021.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de febrero de 2021.

