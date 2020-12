Un gato en el Despacho Oval

Joe Biden pondrá punto final a cuatro años de presidencia de Donald Trump el próximo mes, y retomará la larga tradición bicentenaria que estipula que todos presidentes de EE UU deben de tener mascotas, que el presidente saliente interrumpió. Cuando llegue a la Casa Blanca el próximo mes, lo hará acompañado de dos pastores alemanes, Major (Comandante), acogido en 2018 y luego adoptado, y Champ (Campeón), que ha acompañado durante sus 12 años de vida a los Biden.

Pero los dos canes no estarán solos. Jill Biden, la futura primera dama de EE UU, insinuó en una entrevista con la cadena Fox en Washington que no le importaría tener un felino merodeando por la residencia oficial del presidente. "Me encantaría tener un gato. Adoro tener animales en casa", apuntó Biden, de 69 años, que es profesora de inglés en la universidad comunitaria de Virginia, tiene un doctorado y dos másteres en Educación, y no se ha planteado abandonar su carrera profesional cuando su esposo sea investido.

El último gato en vivir en la residencia presidencial fue India, con George W. Bush, que estuvo en el poder hasta 2009. El presidente anterior, Bill Clinton, también tuvo mascota felina, el gato Socks (Calcetines), pero hay que remontarse a la presidencia de Jimmy Carter para encontrar otro, de largo nombre: Misty Malarky Ying Yang, un siamés, la misma raza de Shan, uno de los animales de Gerald Ford, según la web del Museo de Mascotas Presidenciales.

Rutherford Hayes, que gobernó entre 1877 y 1881, fue el dueño de Siam, el primer gato siamés que pisaba EE UU; Lincoln, el primer presidente que tuvo gatos, recibió dos cachorros como regalo de su secretario de Estado, William Seward. Y tanto quería a Tabby y Dixie que una vez, durante una cena formal, le dio de comer ante los invitados.