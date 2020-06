Cómo entrenar en Milán o Londres sin salir de casa

La falta de ruedas ya no es óbice para seguir avanzando. El compromiso con la innovación de Technogym, la firma italiana que ha revolucionado el fitness introduciendo tecnología, sofisticación y diseño de altura (colaboran con el gurú Antonio Citterio) en el equipamiento de gimnasio, lo corrobora. El nuevo modelo de bicicleta indoor de la casa, Technogym Bike, incorpora entre sus múltiples funcionalidades la posibilidad de conectarse desde Internet a clases en directo impartidas por algunos de los gimnasios o entrenadores más valorados del mundo. También de elegir una de las clases almacenadas en la biblioteca audiovisual del catálogo de Technogym, o la rutina, música y duración del ejercicio que se prefiera.

Entre los gimnasios se encuentra el popular Virgin Active Revolution de Milán (cuyos entrenamientos en YouTube son seguidos por más de 25.000 suscriptores) o el 1Rebel de Londres, autoproclamado “Rey de los Gimnasios” por sus sofisticadas estancias y aparatos, sus DJs pinchando en directo y el amplio equipo profesional que lo integra. Es posible suscribirse a las clases en directo de 1Rebel desde Technogym Bike por 34 euros al mes, a las de Virgin Active Revolution por 29 y a las de ambos catálogos por 42.

La Technogym Bike ofrece suscripciones a entrenamientos en directo de gimnasios de Londres y Milán, además de un amplio catálogo propio. Su diseño también es todo un reclamo, con acabados propios de un mueble de lujo.

Technogym Bike se ha diseñado siguiendo la estrategia Wellness on the Go, una solución integrada de equipos inteligentes, con sus propias aplicaciones y nube. Los programas de Technobike están integrados en 15.000 centros de entrenamiento de todo el mundo, y los aparatos de la marca, en 80.000 gimnasios de más de 100 países. Universidades y deportistas internacionales, en colaboración con el Centro de Investigación de Technogym, han trabajado en la biomecánica de esta nueva bicicleta. Todo un despliegue de sinergias y pensamiento creativo para que desaparezcan los límites (literalmente) del entrenamiento en casa.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.