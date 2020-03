Estimados políticos y amigos, todos tenemos un punto de vista diferente sobre los asuntos públicos y privados. Es algo legítimo y necesario. Hoy, dentro del respeto a esas divergencias hacemos todos frente a un desafío sanitario que no conoce nada de desacuerdos políticos. Este momento exige una manifestación clara e inequívoca de acuerdo entre ustedes, entre nuestros representantes, sean del signo que sean, para ayudarnos a encarar esta emergencia todos juntos. Hoy una imagen de solidaridad y de unidad es esencial, una imagen libre de despechos y desprecios. Necesitamos contar con ustedes. Con todos ustedes.

José Eguiagaray. Bruselas (Bélgica)

Observo con estupor una polarización en esta España encerrada. Por un lado veo cómo unos con caceroladas menosprecian actitudes y actuaciones. Por otro lado veo cómo otros se dedican a señalar hasta la saciedad las posibles equivocaciones del Gobierno para evidenciar así una mala gestión. No entiendo qué ganan azuzando los ánimos en una cuarentena y me pregunto de qué vale tener razón ahora. Lo que sí ayuda es luchar unidos, ser responsables y entender que esto nos afecta a todos, que este virus no entiende de ideologías. ¿En qué ayudan ahora actitudes de enfrentamiento y reproches?

Iván Pinheiro Bódalo. Madrid

En estos días, Pedro Sánchez es duramente criticado por no haber tomado antes medidas contra la Covid-19. Sin embargo, si así lo hubiera hecho, el español medio lo hubiera tildado de exagerado. Los españoles no tenemos memoria. De muchos barros consentidos antes vienen estos lodos, y cada uno cree que nadaría mejor que el presidente. Pero hasta la fecha el virus es el que escribe el guion y marca la pauta de las decisiones, que mutan como él. Y al Gobierno no le queda otro remedio que bailar con el ritmo que marca la pandemia. Tal vez es buen momento para engrasar motores en la unión, y no en la crítica.

Elisa Mollá Saval. Valencia

