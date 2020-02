Para la UE, la salida del Reino Unido el 31 de enero es un acontecimiento de una magnitud inabarcable, cuyas consecuencias planean hoy en la incertidumbre. La decisión de los británicos, el 21 de junio de 2016, de salir de la Unión sorprendió a todos; la negociación, muy difícil para conseguir el divorcio, fortaleció en el país la profunda fractura entre los partidarios de “salir” y los de “quedarse”. Y, para colmo, las elecciones legislativas (diciembre de 2019) corroboraron el referéndum y sellaron el exit.

De esta grave ruptura, inédita en la historia del proyecto común europeo, cabe sacar algunas lecciones. Ante todo, brinda a la Unión Europea la ocasión propicia para reflexionar sobre el porqué, y también el cómo evitar la contaminación a otros socios. Sería un funesto error no hacerlo o, como pretenden algunos comentaristas, atacar agresivamente al Reino Unido como si hubiera traicionado a Europa. En realidad, los británicos siempre entendieron la Unión Europea como una comunidad de intereses, no de pertenencia. Y se marchan porque consideran que no ganan nada quedándose. No importa si aciertan o se equivocan, la realidad es esta.

Es difícil sintetizar aquí todas las razones de fondo que explican la postura de los conservadores británicos y las vacilaciones del Partido Laborista, corresponsable, de hecho, del Brexit. Esencialmente, apuntan al rechazo a las normas tecnócratas y al control administrativo de la Comisión Europea sobre los designios del país; la pérdida de competitividad de algunos sectores (principalmente industriales) atribuida a la política común de competencia; la merma de proyección mundial del librecambio británico, encerrado en la caja de hierro de la política comercial de la Unión Europea. Hay muchos otros motivos pero, entre ellos, nada tienen que ver la recurrente “amenaza” migratoria y otros fantasmas demagógicos agitados en la campaña electoral.

¿Cómo Europa va a asumir, ahora, el impacto psicológico y cultural de la salida? ¿Los escenarios catastróficos previstos para el Reino Unido van a verificarse? ¿Cómo se va a organizar el pos-Brexit? Y si, al fin y al cabo, la apuesta británica resulta positiva para el país, mientras el crecimiento europeo continúa estancado y del mismo modo, a partir del Brexit, se convierte velozmente en un país competidor de la UE, ¿cómo transmitir ese nuevo estado de cosas a la opinión pública europea, que, cansada, se mantiene anclada en el escepticismo?

Estas interrogantes quedan abiertas. Dos cosas urgentes: primero, hay que buscar rápidamente una relación británico-europea pacificada y comercialmente estable (el ejemplo noruego debería servir para algo); segundo, para evitar nuevos exits (Frexit, Italxit, etcétera), es imprescindible reformar el funcionamiento de las instituciones europeas, asegurar una gobernanza basada en la transparencia, acercar la Unión Europea a su población y, lo más importante, proponer un interés social comunitario compartido.

Porque lo que ha faltado en el Reino Unido, y en otros países tentados por el nacionalismo regresivo, es un sentimiento de pertenencia y solidaridad social con el resto de los europeos.

El Partido Laborista nunca supo desarrollar esa solidaridad, y los conservadores británicos, eso sí, siempre la temieron.

