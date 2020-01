El hijo de Malú y la boda de JLo: así será 2020 para los famosos

Albert Rivera y Malú serán dos de los protagonistas de este nuevo año con el nacimiento de su primer hijo en común. La pareja consiguió mantenerse alejada de los focos el pasado 2019, pero el anuncio a principios de diciembre de que van a ser padres los sitúa en el punto de mira de las crónicas de sociedad de este 2020. Las primeras noticias sobre la relación de la artista, de 37 años, y el expolítico, de 40, comenzaron la Navidad pasada. Durante este año Rivera, que ya tiene una hija de ocho años de su relación con Mariona Saperas, ha dejado la política y Malú se ha mantenido alejada de los escenarios.

Antes llegará el bebé de la actriz Hiba Abouk, de 33 años, y el futbolista del Borussia Dortmund Achraf Hakimi, de 21. La actriz publicó una fotografía el 25 de diciembre en la que mostraba su avanzado estado de embarazo. Pero este no será el único motivo por el que se escuchará hablar de la pareja. Se espera que el futbolista vuelva en junio a la capital para jugar con el Real Madrid, donde comenzó su carrera, tras dos años cedido al club alemán.

Este nuevo año también habrá campanas de boda. El enlace entre Katy Perry y Orlando Bloom estaba previsto para el pasado diciembre, pero un problema con la disponibilidad del lugar en el que deseaban darse el sí quiero ha provocado que se celebre este nuevo año. Aunque aún no han informado de la nueva fecha, la cantante californiana y el actor británico sí parecen tener claro que habrá boda.

Otras de las uniones que sin duda dará de qué hablar es la de la cantante Jennifer Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodriguez. Se comprometieron el pasado marzo y en septiembre lo celebraron en la casa de la veterana cantante Carole Bayer Sager en Los Ángeles, California y no dejan de presumir de su amor en las redes sociales.

Si estos últimos años el punto de mira de la realeza británica ha estado enfocado en Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, ahora es el momento de otra pareja. El palacio de Buckingham anunció el compromiso de la princesa Beatriz de York y el empresario italiano Edoardo Mapelli el pasado septiembre. La hija mayor del príncipe Andrés de Inglaterra y de Sarah Ferguson celebró en diciembre la fiesta de compromiso marcada por la ausencia de su padre, en el foco mediático tras el escándalo de Jeffrey Epstein. Al evento, además de personajes como Robert de Niro y James Blunt, acudió James Middleton, hermano menor de la duquesa de Cambridge, quien también se ha comprometido. A principios del pasado octubre el Daily Mail publicó otro compromiso, el de Middleton con Alizee Thevenet, con quien comenzó a salir hace un año y cuya boda también se espera para este 2020.

No todos los protagonistas de este nuevo año lo serán por buenas noticias. Mientras unos se unen otros, como Miley Cyrus y Liam Hemsworth, ya están ultimando los flecos de su separación. Tras un año exacto de su boda, el divorcio de la cantante y el actor está casi listo. Después de una década de relación y ocho meses casados, el matrimonio anunció su ruptura a mediados del pasado agosto. En ese tiempo ambos han presentado nuevas parejas y, en el caso de Cyrus, ya ha vuelto a protagonizar otras rupturas.

También las relaciones de Justin Timberlake y Jessica Biel o la de Eva González y Cayetano Rivera se han enfrentado en los últimos meses a rumores de infidelidad aunque al menos de momento todos siguen juntos.

Pero no todo son vaivenes amorosos. Este 2020 será el de la consagración de la actriz Ana de Armas. La hispanocubana, de 31 años, se dio a conocer en España con la serie El Internado, y hace cinco años decidió probar suerte en Hollywood. Y las cosas no le han salido nada mal. Su nominación a los Globos de Oro ha sido una de las más comentadas. Además, aparecerá en la nueva película de la saga del agente 007. Para Taylor Swift los meses que tiene por delante van a ser decisivos. La disputa que mantiene con el representante Scooter Braun por los derechos de su catálogo musical lleva camino de concluir ya que recuperará el derecho a interpretar los temas de sus primeros seis álbumes. Y no dejará pasar la oportunidad de volver a grabarlos, algo que, según ha afirmado, podrá comenzar a hacer en noviembre.

Son muchas las celebridades que repetirán en la prensa nacional e internacional a lo largo de este año. Antonio Banderas seguirá cosechando premios y nominaciones por Dolor y Gloria además de éxitos en el teatro. Pero si una estrella tiene el futuro asegurado es Rosalía, una constante en la prensa internacional y con un 2020 lleno de proyectos.