Cristiano, Messi y Kendall Jenner, los más ricos de Instagram

Futbolistas y modelos. Ellos son el objetivo número uno de las marcas que buscan patrocinar sus productos en Instagram. De aquellas que pueden pagarles, claro. Porque, como ha revelado un reciente estudio, son los que salen más caros; es decir, los que más se lucran de la publicidad a través de esta creciente red social. El más beneficiado por la misma es el futbolista Cristiano Ronaldo, que este 2019 ha ingresado 47,8 millones de dólares (43 millones de euros) gracias a los 49 anuncios que ha colgado. Es decir: 975.000 dólares, más de 875.000 euros, por cada publicación.

La web BuzzBingo se ha dedicado a analizar cuánto ganan los que más ganan en Instagram. Y ha llegado a la conclusión de que el astro portugués gana por goleada. Le sigue el futbolista del F. C. Barcelona Lionel Messi, pero no se queda ni a mitad de camino: gana 21 millones de euros. Además, sus posts no le son tan rentables como al jugador del Juventus: 583.000 euros (de media) por cada uno de los 36.

La primera mujer en la lista es la tercera: la modelo Kendall Jenner. La maniquí, que en pocos años se ha convertido en una de las más famosas del mundo, también supera las dos cifras al ingresar 14,3 millones de euros gracias a sus fotos de Instagram, por la que cada marca que quiera anunciarse a través de ella desembolsará 548.000 euros. Sin embargo, la más cara de toda la lista (y que ocupa la octava posición) es su hermana menor, la empresaria cosmética Kylie Jenner. Con solo tres fotos patrocinadas ha ingresado 3,4 millones de euros; es decir, a más de 1,1 millones por fotografía.

La lista de los 20 que reseña esta web se divide de forma simétrica: 10 hombres y 10 mujeres, solo que ellos ocupan los puestos más altos de la lista. En el apartado masculino, todos los protagonistas son deportistas, mientras que los futbolistas se convierten en los más deseados por las marcas. Además de Cristiano y Messi, el británico David Beckham está en tercera posición (gana 9,6 millones, 338.000 euros por publicación); Neymar, sexto gracias a sus 6,5 millones (648.000 euros por imagen); 7º Zlatan Ibrahimovic (3,6 millones; 180.000 por fotografía); 9º Ronaldinho (2,3 millones; 230.000 euros por post); y 13º Gareth Bale (980.000 euros; 196.000 por foto). Hay otros deportistas en la listas: el jugador de críquet indio Virat Kohli, en la 11ª posición y que logra un millón de euros; y las estrellas del fitness Simeon Panda (británico en el puesto 18, con 493.000 euros) y Ulisses Jr. (estadounidense, en el 19, con 427.000 euros).

Entre las mujeres hay más variedad profesional, aunque cine, moda y música priman. La cantante Selena Gomez se coloca en quinta posición gracias a sus nueve imágenes con las que gana 800.000 euros cada una: 7,2 millones en total. Además de las hermanas Jenner hay una Kardashian más, pero curiosamente no es Kim: es Khloé, que está en 10ª posición y gana algo más de un millón de euros con solo dos posts. Las modelo y actrices Emily Ratajkowski y Priyanka Chopra, 12ª y 14ª, también ganan algo más de un millón cada una. El puesto 15º es para la top Bella Hadid, que gana 854.000 euros gracias a 11 publicaciones publicitarias. También se demuestra el poder de las influencers gracias a la brasileña Camila Coelho (15ª, con 856.000 euros por nada menos que 34 publicaciones: gana unos 25.000 por cada uno) y la estadounidense Aimee Song, que cierra el listado con 400.000 euros y 24 fotos que cobra a 17.000 euros cada una.