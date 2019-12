Saca tu lado más ‘techie’ estas Navidades: precios bajos en iPhone, Xiaomi, consolas y más dispositivos

Regalar cualquier producto tecnológico en estas fechas tan destacadas se puede convertir en un verdadero hándicap. Miles de ofertas y descuentos se suceden durante semanas en la mayoría de centros comerciales del país y también en los ecommerce de Internet. Pero, aunque este año más del 50% de españoles invertirán entre 200 y 500 euros como según indica un informe recogido por Europa Press, los gastos asociados a la Navidad en relación con la gastronomía o las salidas de ocio también se disparan. De hecho, seis de cada diez tienen previsto hacer entre uno y cinco regalos y la tecnología se encuentra en el podio de las categorías más recurrentes.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, y pensando en aquellos lectores más techies y en amigos y familiares amantes de la tecnología, hemos seleccionado en eBay un total de 10 artículos a precios atractivos y descuentos que, en algún caso, rozan el 30% de descuento. Englobados en tres temáticas: smartphones con los que sí o sí acertarás, portátiles para los más jugones, relojes inteligentes con estilo deportivo para medir cualquier métrica y una amplia gama de videoconsolas, tanto para disfrutar en el hogar como para llevárnoslas con nosotros de viaje. Además, y como es habitual en la plataforma eBay, los envíos no tienen ningún coste y cuentan con garantía de entrega antes de Navidad, acompañados de devoluciones a 30 días y gratuitas.

Apple y Xiaomi: Un grupo de 'smartphones' para acertar en Navidad

- iPhone XR de 64 GB en color rojo con pantalla Liquid Retina de 6,1 pulgadas. Si todavía estás pensándote en renovar tu móvil o no pudiste hacerte con el que querías durante toda la semana del Black Friday, ahora tienes una nueva oportunidad. Este terminal mantiene una línea de diseño parecido a la de los X y XS pero a un precio mucho más ajustado. El cristal en la parte trasera y el aluminio en los bordes sin salientes son dos características fundamentales en cuanto a su estructura exterior. Si nos fijamos en sus entrañas, equipa el chip A12 Bionic, una cámara de 12 megapíxeles con gran angular y estabilización óptica de imagen, vídeo en 4K, carga inalámbrica y hasta 1,5 horas más de autonomía con respecto al iPhone 8 Plus. 11% de descuento, ahorra 77 euros.

- Xiaomi Redmi 8 de 6,2 pulgadas, 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM. Fue el terminal que más tardó en salir tras sus hermanos Redmi Note 8 y Redmi 8A. Este smartphone incorpora nuevas características con respecto a sus predecesores, como la cámara doble o el lector de huellas. Equipa el procesador Snapdragon 439, una cámara trasera de 12 Mpx con sensor Sony más otro adicional de 2 Mpx, y una cámara frontal de 8 Mpx. Y como característica estrella dispone de una batería de gran rendimiento de 5.000 mAh, con conector USB-C (factor importante en la gama en la que se encuentra) y carga rápida de 18W. Está disponible tanto en color negro como en rojo. En plataformas como Carrefour, lo podemos encontrar a un precio más elevado (desde 152,70 euros) en comparación con el ofertado por eBay. 20% de descuento, ahorra 34 euros.

- Xiaomi Redmi 8 con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna en color azul zafiro. De la misma familia, pero con una memoria RAM e interna inferior al del modelo anterior, este terminal cumplirá las expectativas de los que buscan un producto que cubra las tareas del día a día, sin exigirle un rendimiento demasiado intenso. La batería, en este modelo, alcanza los 4.000 mAh. 13% de descuento, ahorra 18 euros.

- Xiaomi Mi 9T Pro con 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna en azul, negro y rojo. Se trata de la versión más avanzada de la familia del Mi 9T. Un teléfono con una apariencia cuidada y un regalo ideal para estas navidades. Un terminal manejable y no excesivamente grande que aprovecha muy bien la parte frontal del dispositivo. El acabado está hecho en cristal con una ligera curvatura en parte trasera. Dispone de lector de huellas en la parte frontal integrado en la pantalla de 6,3 pulgadas. En cuanto al apartado de la imagen, cuenta con tres sensores y una cámara trasera que alcanza los 48 Mpx (cámara retráctil). Su procesador es el más top con el que podrás jugar, ver vídeos y abrir aplicaciones sin problemas. La batería se queda en los 4.000 Mpx. Lanzado en 2019, el producto se encuentra a un precio más caro en Amazon (363,96 euros) que el ofertado en eBay. 4% de descuento, ahorra 16 euros.

Más tecnología: Portátiles 'gaming' y 'smartwatches'

- Portátil Asus para gamers con 16 GB de memoria RAM a 2.666 Mhz. Si eres de los que lleva esperando todo el año para hacerte con un portátil que rinda al máximo ante los videojuegos más exigentes, este modelo de la firma Asus es una buena alternativa. De apariencia compacta (2,2 kilogramos), combina el último procesador AMD Ryzen 7 3750 H con gráficos GeForce RTX 2060. Cumple con estándares de dureza y durabilidad elevados aunque con un diseño NanoEdge y un marco muy liviano: tan solo 6,15 mm. Un elemento que prima los contenidos visuales y ayuda a contener sus dimensiones. Su tecnología aporta uniformidad cromática con independencia del ángulo desde que miremos a la pantalla. Esta mide 15,6 pulgadas y es de tipo LED. Dispone de teclado retroiluminado y hasta dos salidas USB 3.1, entre otras. 17% de descuento, ahorra 200 euros.

- Smartwatch Amazfit Bip Lite en color negro. Con una batería que puede alcanzar una autonomía de hasta 45 días con una sola carga de 2,5 horas, este smartwatch dispone de un preciso sistema de geolocalización con GPS+GLONASS. Es ideal para prácticas deportivas como correr —al aire libre o bajo techo—, caminar o andar en bicicleta, ya que ofrece estadísticas de todas ellas, como la duración del ejercicio, el ritmo, la velocidad máxima e incluso la alturas del ascenso y descenso en rampas. Es resistente al agua y al polvo y permite recibir notificaciones de llamadas y aplicaciones del móvil. 29% de descuento, ahorra 20 euros.

Universo consolas: Sony y la 'familia' Nintendo más portátil

- PS4 de 1TB, juego FIFA 20 con triple lote: mando dualshock 4 V2, bono canjeable y 14 días PSN. Si estás pensando en darle una vuelta de tuerca para disfrutar de ocio en el hogar, esta oferta es una buena alternativa. No solo por la capacidad de esta Play Station, que alcanza 1TB (suficiente para albergar todo tipo de juegos, imágenes, vídeos y otros documentos), sino por los accesorios adicionales que trae: un mando Dualshock, el videojuego físico para los amantes del fútbol (FiFA 20), además de un contenido descargable —un sobre de oro de jugadores poco comunes y préstamo de 3 iconos para 5 partidos— además de 14 días de suscripción gratuita. El producto en eBay es sensiblemente más barato que el registrado en plataformas como Amazon (399 euros). 7% de descuento, ahorra 25 euros.

- Nintendo Switch Neon y videojuego Mario Kart 8 Deluxe en versión digital. Un pack muy completo para cualquier integrante de la familia y una buena oportunidad para sorprender a los tuyos estas Navidades. Incluye la consola Nintendo Switch en su última versión —la de 2019— con una batería mejorada además de dos mandos (en tonos azul y rojo neón) y, por supuesto, un código de descarga del afamado Mario Kart 8, en el que podrás ponerte al volante de un kart y competir en alocadas carreras, también en partidas multijugador con hasta siete pilotos más y con hasta 12 jugadores en las carreras online. Dispone de una batería con un mayor rendimiento que en su versión anterior y ambos joysticks han mejorado su agarre y resistencia, entre otras características. En Amazon, solo la videoconsola, pero sin el videojuego del popular fontanero, cuesta 318,44 euros. 6% de descuento, ahorra 21 euros.

- Nintendo Switch Lite en color azul turquesa junto con pase de 90 días gratis y videojuego Super Kirby Clash Digital. Otra opción, más económica y pequeña que la anterior, es adquirir la nueva incorporación a la familia Switch de la mano de esta consola compacta, denominada Lite. Está diseñada y pensada para ser transportada a cualquier lugar, gracias a su ligereza, y es que sus controles integrados potencian esta característica. El lote incluye también una pase gratuito durante 90 días, cargador y manual de instrucciones. 4% de descuento, ahorra 10 euros.

- Nintendo 2DS en color blanco y rojo y videojuego New Super Mario Bros 2 (preinstalado). Los años pasan pero la edad no la desmerece. Se trata de la consola más longeva de toda la selección. Evolucionada de la 3DS, la 2DS sorprendió cuando se anunció, allá por el 2013, por su diseño: un guiño a los orígenes de las consolas portátiles, cuando sacaron la mítica GameBoy. La 2DS prescinde de la bisagra, con una estructura plana y más estilizada, de doble pantalla y con su ya característico lápiz. Con ella podrás jugar a todos los juegos de Nintendo 3DS. Además, dispone también de conectividad Wi-FI. El juego que el lote incorpora es una secuela de New Super Mario Bros, que fue lanzado al público en 2006 para Nintendo DS. El pack se completa con una tarjeta SDH 4 GB, manual de instrucciones y guía rápida, entre otros accesorios. En Amazon, el mismo producto cuesta más caro (90,90 euros) que el ofertado en eBay. 25% de descuento, ahorra 25 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de diciembre de 2019.

