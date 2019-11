Sofá, cuento y manta: 10 novedades de literatura infantil

La bestia del señor Racine (Blackie Books)

“Tomi Ungerer fue uno de los grandes. Cuando vi sus libros por primera vez, me sorprendió su mezcla de diversión infantil genuina y arte extraordinario”, afirmaba en una entrevista reciente el autor norteamericano Jon Agee. Prueba de la genialidad de Ungerer es el nuevo título que Blackie Books ha sumado a su colección Gran literatura para pequeños lectores, La bestia del señor Racine. El título, publicado originalmente en 1972, es un compendio perfecto de lo mejor del trabajo de Ungerer en el campo de la literatura infantil, al que antes de fallecer en este 2019 dejó en forma de legado más de 140 libros. Imposible no encariñarse con el señor Racine y no leer toda esta historia con una sonrisa de oreja a oreja