El rotativo británico 'The Guardian' resalta el bloqueo político que persiste para la formación de un Gobierno estable en España pese al segundo triunfo consecutivo de los socialistas. Además, lleva al titular de su crónica el espectacular ascenso de la ultraderecha de Vox. "El PSOE vuelve a no tener asegurada una mayoría en unas elecciones en la que la extrema derecha se ha aupado al tercer puesto y el partido de centro-derecha Ciudadanos ha sufrido una humillante debacle". La frustración y apatía, según 'The Guardian', están detrás del descenso en la participación, al tiempo que apunta a un escenario incierto de "fragmentación política sin precedentes".