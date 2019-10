Pido perdón y cierro este blog

No teman, fieles lectores. No cierro el blog. He utilizado para captar su atención esta vieja maña de publicista, del tipo “Niño obeso se come su propio pie” que encontramos al final de algunas web de baja estofa que leo con regularidad. ¿Cómo iba yo a renunciar al sueldazo y al coche oficial que me da El País? ¿A la posibilidad de brillar en el firmamento de los autores pijo-progres?

No, amigos. Mi intención es otra. Si me he visto obligado a recurrir al sensacionalismo es únicamente porque necesito su dinero. Más bien, lo necesita la Fundación porCausa, la organización que ayudé a crear hace unos años y de cuyo trabajo les he hablado en ocasiones.

Ya sé lo que me van a decir: “¿Cómo se aprovecha usted de este espacio sagrado, ensuciándolo con su codicia?”. Les comprendo, querido público. Pero deben saber que, en esencia, este blog no ha hecho otra cosa desde sus inicios que pedir dinero a quien se ha puesto a tiro: para la Cooperación Española, para el Fondo Mundial, para animalitos de todo pelaje, para la salvación del alma de Albert Rivera… ¡Por una vez que juegue para casa no es para tanto!

Les cuento: porCausa es una cosa un poco rara, no lo voy a negar. La idea básica es que periodistas e investigadores trabajemos juntos para ofrecer información de calidad sobre las migraciones. No quiero con esto quitarle valor a las fundadas informaciones de OK Diario (“Descubierta trama para suplantar al cardenal Rouco con un doble musulmán”) o las medidas opiniones de Casado y Abascal (“654 millones de negros fuertes están agazapados en el Gurugú a la espera de saltar la valla”). Pero creo que se puede hacer algo más para garantizar una conversación inteligente sobre este asunto.

A lo largo de este último año, sin ir más lejos, porCausa ha hecho cosas como estas:

- Ocho reportajes de investigación sobre corrupción en la ciudad-frontera de Melilla, que han sido determinantes para sacar al pasillo a los responsables del anterior gobierno.

- Un estudio sobre el fenómeno del “MacPopulismo” en Europa y el modo en que los partidos antinmigración se coordinan para llevarse la tostada electoral.

- Una propuesta para desarrollar narrativas migratorias diferentes, imprescindibles si queremos escapar de este debate reactivo, estrecho y asustadizo (con curso anti-cuñaos incluido).

- Un banco de datos y análisis sobre centenares de experiencias de movilidad laboral legal que demuestran que existe un camino intermedio entre la mierda de sistema que tenemos y la fantasía de un mundo sin fronteras.

- Un Congreso con 150 periodistas de migraciones de todo el mundo que se juntaban para hablar de su profesión por primera vez.

Son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Detrás está un equipo deslumbrante de profesionales jóvenes (y alguno no tanto) que se dejan la piel para producir materiales de gran calidad y alto impacto. Y de lo que se trata es de que esta gente pueda seguir haciendo su trabajo.

Yo comprendo que este tema de las migraciones incomode a mucha gente y prefieran solidarizarse con otras causas. Entiendo también que no llevamos chalecos molones ni rescatamos a nadie en el mar, y que esto de la información como base de la democracia puede parecer un tiro demasiado largo. Puede ser, incluso, que el tema y el enfoque les parezcan la pera, pero optan por organizaciones más convencionales. No me hace gracia, pero lo entiendo.

Pero si el tema no les incomoda, entienden por qué lo hacemos y además les gusta este estilo entre hípster y académico que les proponemos… ¿a qué esperan? ¿por qué coño nos cuesta tanto hacer socios?

Estamos buscando donantes de 5 a 15 euros al mes. ¡5 a 15 euros! Les podría decir esas chorradas de que son lo que cuestan dos copas o una entrada al teatro. Pero prefiero que nos apoyen, se compren las dos copas y brinden a nuestra salud en platea. Porque, francamente, 10 euros al mes es una porquería cuando se trata de cosas importantes como lo que hacemos. Luego no se quejen cuando los racistas mentirosos se aúpan al gobierno en países de medio mundo.

Confío en que mi sutil mensaje haya tocado sus corazoncitos. Nuestro objetivo es tan solo de 150 socios más. Sería para reírse si no se hubiese helado la sonrisa con la respuesta que hemos obtenido hasta ahora. Ayúdennos, por caridad.

Si quieres hacerte soci@ o apoyarnos de otro modo, entra aquí.