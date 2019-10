La próxima publicación de la sentencia del Tribunal Supremo escribirá seguramente una página especial en la historia de España, pero no dejará de ser un ejercicio propio de un país democrático en el que el poder judicial toma sus decisiones de acuerdo con las leyes en el marco de la comunidad de derecho que Europa ha construido. Será una excelente oportunidad para que la sociedad catalana y la española en general muestren su rechazo a toda tentación populista.

No tiene sentido que se promueva desde diversas instancias, alguna de ellas institucional, una respuesta impropia, atolondrada y, digámoslo claro, no democrática a una decisión judicial. Los estragos del populismo son bien visibles en otros países. Pero nosotros hemos de tener la esperanza de que aquí se imponga la cordura, el sentido común y el respeto por las reglas y las instituciones sin los cuales sería imposible entender los éxitos de este país en los últimos 40 años.

Siempre he dicho que los políticos todavía en prisión provisional no son presos políticos; ni los huidos, exiliados políticos. Lo reiteré el día que tomé posesión de mi cargo de concejal del grupo municipal de Barcelona Pel Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo mantengo. Aquel 15 de junio, en el pleno de investidura en el que frenamos la entrada de los independentistas a la alcaldía, dije, en el Saló de Cent, dirigiéndome a uno de los encausados, Joaquim Forn, allí presente: “En un país democrático como el nuestro, no hay ni presos políticos ni exiliados. Hay líderes políticos responsables de sus actos”.

Ninguna instancia ha otorgado a estas personas, hombres y mujeres que han disfrutado de los beneficios de una de las democracias más avanzadas del mundo, ese rango tras el que ellas y sus seguidores han pretendido parapetarse en esta penosa etapa. Es un rango, el de preso político, que sí se concede a aquellos líderes que luchan por la democracia en países totalitarios y que se enfrentan a dictadores desde la calle, alzando la voz y con sus vidas en peligro constante.

No es el caso de lo que ha ocurrido aquí. Todos lo sabemos. Los políticos presos utilizaron los más altos estándares democráticos europeos para penetrar en el sistema e intentar romperlo desde dentro, incluso sin siquiera representar a la mayoría de los catalanes. Son millones los que aún se oponen a sus acciones y a sus planes.

Los políticos todavía en prisión provisional no son presos políticos, ni los huidos exiliados políticos

La justicia será, en definitiva, la que juzgue estos hechos. La historia también lo hará. Fue un golpe de Estado desde dentro del Estado que dejó atónita a esta sociedad, que la dividió y que causó daños económicos, sociales y culturales de los que no se recuperará en décadas. Un golpe que no tuvo ni un solo aliado fuera de nuestras fronteras y sí mereció el rechazo, por ilegal, de los más altos representantes de la Unión Europea.

Unión Europea… qué palabras tan mágicas, garantes de nuestro modelo de vida, convivencia y civilización. Quiero recordar que ni un solo Estado miembro ha comparecido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para formular alegación alguna relacionada con la vista que deberá decidir si Oriol Junqueras goza de inmunidad como eurodiputado. ¿Es acaso la Unión Europea una protectora de dictaduras o regímenes totalitarios?

Hace unos días, tras una visita a una de las prisiones donde están los encausados, un amigo de uno de ellos, exmiembro del Govern, comentaba que son conscientes de sus errores, pero que todos coinciden en que la mejor forma de seguir alentando a sus seguidores y mantener su rol de mártires del independentismo es proclamar: “Lo volveremos a hacer”.

Una gran mayoría social piensa lo contrario y espera y desea que aquellos acontecimientos queden enterrados. Alguna de esas personas que acude a visitarles debería explicarles la verdad de lo que pasa fuera de la cárcel y que el país, pese a los problemas que han planteado, intenta seguir adelante y recuperar la normalidad. La ciudadanía, y muy especialmente aquellos catalanes que han visto en esta acción política un coletazo supremacista, antidemocrático e ilegal, deben esperar la sentencia con tranquilidad. La sentencia, sea la que fuere, puede crear debate político y mediático, pero será acatada.

Quienes reaccionen atacando el sistema tendrán que hacer frente a nuevas acciones judiciales que concluirán con nuevas sentencias. La idea de que el Estado deberá encarcelar a dos millones de independentistas es una falacia, porque las muchas personas sin causa que alzaron la voz, salieron a la calle y pidieron una Cataluña independiente no pisaron los tribunales, ni irán a la cárcel por sus ideas.

No es el independentismo lo que espera sentencia. No lo son las ideas de los encausados. Lo son sus actos. Es por esa razón que pienso que, ante la encrucijada que representa esta sentencia, la respuesta de los demócratas ha de ser tranquila, sosegada y moderada. Pero también muy firme.

La ley actúa. Dejemos que, en el marco de nuestra democracia y del Estado de derecho europeo, el Tribunal Supremo tome su decisión. Será labor de cada uno de los ciudadanos mirar hacia delante, asumiendo que la ley hay que cumplirla y que nada, nadie, ni quimera alguna puede enfrentarse a ella con impunidad.

Manuel Valls es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y ex primer ministro de Francia.

