En la casa en la que vivíamos antes había una ventana desde la que se veía a los muertos. Daba a un callejón sin tráfico por el que de repente pasaban Hemingway o Kafka, pero también Adolfo Suárez o a familiares nuestros desaparecidos hacía tiempo. La ventana pertenecía a un trastero grande al que iba a parar todo aquello que nos daba pena tirar, aunque ya no sirviera para nada. Lo de los muertos era, naturalmente, un juego, pero un juego con fundamento real, pues lo cierto es que los escasos transeúntes del callejón nos recordaban a alguna persona ya difunta. Al primero que vi, por casualidad, fue a Winston Churchill, con su puro. Se lo dije a mi mujer, que vino corriendo y se quedó asombrada. Al día siguiente pasaron Virginia Woolf y mi padre, con un intervalo de diez o quince minutos. La mayor parte del tiempo permanecía vacío o habitado por gatos, no sé si de este mundo o del otro. Su oscuridad facilitaba el espejismo al que nos aficionamos enseguida. Matábamos las tardes asomados a la ventana cuyo marco, pintado de negro, bautizamos como “la esquela”. Un día carraspeé al paso de una difunta —Evita Perón— que miró hacia arriba y me hizo un gesto sobrecogedor con la mano.

Cuando venían amigos a comer, los invitábamos al espectáculo y todos, sin excepción, se mostraban atónitos. Enseguida se corrió la voz, por lo que recibíamos a diario visitas que se acercaban a la ventana con una sonrisa escéptica y que luego se retiraban de ella con expresión de aturdimiento. Una tarde, vimos pasar a una conocida con la que teníamos muy mala relación y que estaba viva. Pensamos que el objeto de su presencia era el de fastidiarnos el juego, pero al poco sonó el teléfono y nos enteramos de que había fallecido esa mañana.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.