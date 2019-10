Guerra de esposas en el fútbol inglés por filtraciones a los tabloides

A las parejas de los futbolistas se las conoce con el término de WAGS, un acrónimo que proviene de Wifes and Girlfriends (esposas y novias) y que se acuñó en la Liga inglesa de fútbol. Precisamente el mismo país que sigue con asombro el enfrentamiento en redes sociales de dos de ellas: Coleen, esposa de Wayne Rooney, jugador del Manchester United, y Rebekah, pareja de Jamie Vardy y excompañero de Rooney en la selección inglesa.

El motivo de la batalla pública entre ambas mujeres tiene como fondo una grave acusación, ya que Coleen Rooney señala a Rebekah Vardy como la responsable de las filtraciones sobre su intimidad al tabloide británico The Sun. El pasado miércoles la mujer del jugador del Manchester desveló que observó cómo sus pequeños secretos, los que publica en su cuenta privada de Instagram, aparecían sistemáticamente en The Sun y que se decidió a contratar un detective y un equipo de expertos para averiguar quien era el responsable de la filtración. El resultado de estas averiguaciones señaló que las filtraciones provenían de la cuenta de Instagram de Rebekah Vardy.

"Desde hace unos años, alguien en quien confiaba para seguirme en mi cuenta personal de Instagram ha estado informado constantemente al periódico The Sun de mis publicaciones e historias privadas. Se le ha dado mucha información sobre mí, mis amigos y mi familia, todo sin mi permiso o conocimiento", publicó Rooney en Twitter e Instagram sobre este tema. La respuesta de Rebekah Vardy no tardó en llegar: "Si pensabas que esto estaba sucediendo, podrías habérmelo dicho y podría haber cambiado mis contraseñas para ver si se detenía. A lo largo de los años, varias personas han tenido acceso a mi Insta y justo esta semana descubrí que estaba siguiendo a personas que no conocía y que nunca seguí", afirmó la acusada.

La polémica ha desatado otra paralela entre los admiradores de sus respectivos maridos y Rebekah Vardy, que participó en un reality británico, ha denunciado el acoso al que se ha visto sometida en redes con insultos y amenazas incluidos. Lo que para unos es motivo de curiosidad, se está convirtiendo en una pequeña pesadilla para las implicadas, ya que su enfrentamiento ha tenido tanta repercusión que hasta la cuenta de la plataforma Netflix se ha hecho eco bromeando con el asunto: “Vamos a tener que hacer un documental sobre esto, ¿no?”.

Coleen Rooney afirma que ha guardado y capturado "todas las historias originales que muestran claramente que solo una persona las ha visto. Y es la cuenta de Rebekah Vardy”. Pero la señalada como filtradora le contesta: "No necesito dinero, ¿qué ganaría vendiendo historias sobre ti?”. Vardy, que está embarazada de su quinto hijo, ha manifestado que está muy molesta por la acusación de Rooney y ha insistido en que debería haberla llamado la primera vez que ocurrió.