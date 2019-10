La polémica tras la falsa muerte de María Teresa Campos

"No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos". No había mejor forma de aclarar que María Teresa Campos estaba en perfecto estado de salud que unas palabras de la propia comunicadora. El miércoles el rumor sobre la muerte de la comunicadora, de 78 años, se extendió por medios y redes sociales, corrió como la pólvora y llegó hasta sus compañeros en la televisión.

Fue entonces cuando lo que solo era un rumor se convirtió en una bomba de relojería. En directo, durante el comienzo del programa de Telecinco Mujeres y Hombres y Viceversa, la presentadora Toñi Moreno empezó a gesticular, se puso muy nerviosa y tuvo que irse del plató. Al parecer, según contó, había leído una noticia "30 segundos antes de arrancar" que no le permitía continuar con su labor. "Hemos leído una información que no está contrastada todavía. Lo contrastamos, es sobre Teresa Campos; yo solo espero que no sea verdad", se justificaba Moreno, que pedía perdón a los espectadores entre lágrimas.

"Vamos a hacer una cosa, perdonadme", explicaba antes de abandonar el plató. "Nagore, te sientas, empiezas el programa y yo veo si esto es verdad o no es verdad y arrancamos". Tras idas, venidas y momentos de desconcierto, Moreno regresaba, ya más calmada, y explicaba todo. "Ha salido la noticia de que María Teresa Campos había muerto. Yo lo he leído y hay gente que me ha escrito dándome el pésame, y lo he dado por hecho". Entonces, explicaba, le había dado "un ataque de nervios", algo que achacaba también a su embarazo: "Estamos especialmente sensibles y las hormonas se disparan".

La noticia en cuestión se difundió a causa de un titular de una web que inducía a error: "Acaba de morir. María Teresa Campos y España de luto". La información se refería al fallecimiento del periodista Pepe Oneto, ocurrida el lunes en San Sebastián, pero podía dar a entender que quien había muerto era Campos.

Esta mañana Toñi Moreno (@tmorenomorales) ha pasado un mal trago por una noticia falsa sobre María Teresa Campos. Pero, ¿cómo lo ha vivido Terelu? Lo está contando en directo en @telemadrid▶https://t.co/PVfwGdOAl6

🦋#AMA5 pic.twitter.com/YDzVAIjGTg — Aquellos Maravillosos Años (@MaravillososTM) October 9, 2019

De ahí que la comunicadora malagueña haya decidido tomar medidas contra el medio que lo publicó, el digital Diario Gol. Así lo ha asegurado la periodista Marta Flich en el programa Todo es mentira, también de Telecinco: "Hemos hablado con María Teresa Campos y nos ha dicho que va a emprender acciones legales contra este portal". Sin embargo, ni la propia Campos ni sus abogados han concretado por el momento qué tipo de acciones serán estas.

La emoción que embargaba a Toñi Moreno era comprensible. María Teresa Campos es una de las comunicadoras más célebres de la radio y la televisión en España, con una carrera a sus espaldas de más de seis décadas: a los 15 años empezó su andadura profesional en un concurso radiófonico en su ciudad natal, Málaga, y desde entonces su fama no hizo más que crecer. También la de su familia, puesto que sus dos hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, también son conocidas por su participación —a menudo junto a su madre— en programas de televisión.

Fue también Toñi Moreno la última en entrevistar a la malagueña, a mediados de septiembre en su nuevo programa de Telemadrid, Aquellos Maravillosos Años. Y precisamente en él, el miércoles, aclaraba Moreno la reacción que había tenido pocas horas antes en Mujeres y Hombres y Viceversa, asegurando que había leído "un titular muy confuso". Después Moreno explicaba que había contactado con Campos y que ella le había contado que no era la primera vez que se daba la noticia de su muerte. En el espacio hablaba también una emocionada Terelu, que aseguraba que hace unos años se había dado equivocadamente la noticia de la muerte de Edmundo Arrocet, actual pareja de su madre. "No piensan en el dolor de las familias", decía molesta la hija de la periodista.