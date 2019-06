Cinco cosas por las que no te vas a querer mover de casa este verano

Se suele decir que el tiempo es la cosa más valiosa que podemos gastar, pero vivimos en un mundo tan rápido y frenético que nos hemos olvidado del placer de dejar pasar las horas. Incluso cuando llega el verano y con él, nuestras merecidas vacaciones, necesitamos llenar cada segundo de tareas pendientes o planes de moda. A veces quedarse en casa, disfrutando de una buena cena con los amigos o un libro bajo el aire acondicionado, también puede ser una aventura.



Monta un maratón con todas las series que te han quedado pendientes.

Lo sabemos. Ha sido difícil esquivar todos los spoilers de la última temporada de Juego de Tronos, pero has conseguido llegar al verano sin saber absolutamente nada de lo que ha ocurrido en los Siete Reinos. Semejante hazaña merece una celebración a la altura: un fin de semana sin moverte del sillón (el único Trono de Hierro que merece la pena), disfrutando del confort de tu hogar bajo el aire acondicionado, devorando un capítulo tras otro. ¿Acaso se te ocurre un plan mejor? Si por el contrario necesitas algo para llenar el vacío, las posibilidades son infinitas. Chernóbyl, una miniserie documental sobre la catástrofe nuclear, tiene todas las papeletas para convertirse en la producción de la temporada. Fleabag o Killing Eve, ambas salidas de la mente de Phoebe Waller-Bridge y ese humor tan británico suyo, son tan perfectas como frescas para una tarde de verano. También está bien darle una oportunidad a esas series de las que te han hablado tanto que te ha dado pereza ponértelas. Porque cuando veas The Handmaid’s Tale o The night of lo entenderás.

El diseño minimalista y armonioso del aire acondicionado MSZ-LN Kirigami Style encaja en cualquier ambiente.

Disfruta del placer de no hacer absolutamente nada.

Il dolce fare niente, como se suele decir en Italia. Estamos tan obsesionados con mantenernos ocupados, probar cosas nuevas, asistir a todos los sitios de moda y por supuesto, contarlo en las redes sociales, que el sencillo hecho de dejar la mente en blanco y disfrutar del silencio nos agobia. Aprovecha las vacaciones para desconectar de verdad y disfrutar del aire puro. Con MSZ-LN Kirigamine Style de Mitsubishi Electric no necesitas ni salir de tu casa. Estos acondicionadores son los más silenciosos (cuenta con un nivel sonoro de tan solo 19dB(A), equiparable al sonido que hace una hoja al caer) y limpios del mercado. Su exclusivo filtro purificador Plasma Quad Plus, avalado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, es capaz de retener las partículas más pequeñas del aire, eliminando el 97 % de virus y bacterias así como los demás alérgenos y polvo del ambiente.

Monta un club de lectura (y dejar de buscar excusas para no leer)

La postal es tan clásica como evocadora: una tumbona, el mar al fondo y un buen libro. El verano es la época en la que encontramos tiempo para disfrutar de la lectura, por qué no aprovechamos que nuestros amigos también están libres para compartir impresiones sobre lo leído. Los clubs de lectura se han puesto de moda en los últimos años y una de las razones es que las novelas adquieren una nueva dimensión cuando las comentas. Lo explicaba el ilustrador Abel Cuevas en El País: "Es una excusa guay para quedar con amigos, mientras te tomas una cerveza y tienes una conversación distendida sobre el libro, y además ves cosas que tú no habías visto. A lo mejor un libro no te ha gustado mucho, pero después de comentarlo, te das cuenta de que tiene unos valores en los que no habías caído”.

Revisa la decoración de tu casa en busca del feng shui perfecto.

El MSZ-LN Kirigami incorpora un sensor inteligente que detecta las necesidades de refrigeración de cada espacio y de las personas de la sala para establecer la temperatura óptima.

"¿No tienes televisión? ¿Y hace donde miran los muebles de tu casa?" La pregunta, rebosante de ironía, la lanzó Joey Tribbiani en un capítulo de la serie Friends, pero define muy bien cómo están decorados la gran parte de los hogares contemporáneos. Y no siempre es la correcta. Por qué no aprovechar este verano para poner a prueba el feng shui y llenar nuestro hogar de energía y paz. Según esta técnica milenaria, el sofá debe ocupar la pared principal del salón mientras que el resto de los asientos deben colocarse en forma de U o L para que la conversación fluya.

Por supuesto, los aparatos tecnológicos están permitidos, siempre que no sean los protagonistas del espacio. Y si algo define la nueva serie de aire acondicionado MSZ-LN Kirigami Style de Mitsubishi Electric es su diseño minimalista y armonioso. Premiado con el galardón Good Design Award, el modelo está disponible en cuatro capacidades para integrarlo en cualquier tipo de estancia y decoración. Los materiales, como la madera o los metales, tienen un gran peso en el feng shui y en el diseño de esta serie: disponible en blanco, blanco perla, negro ónix y rojo rubí.

Haz esa competición de Master Chef que tenías pendiente con tus amigos.

Desde el boom gastronómico y el éxito del concurso televisivo, las comidas con familiares y amigos se han vuelto todavía más emocionantes. Aprovecha que fuera el sol castiga, para reunir a todos tus seres queridos y sorprenderlos con esa receta que hace tiempo querías probar. Gracias a la tecnología del MSZ-LN Kirigami Style no tendrás que preocuparte por tus invitados. Incorpora un sensor inteligente 3D I-See que no solo detecta las necesidades de refrigeración de cada espacio, también controla la temperatura corporal de las personas de la sala, para establecer la temperatura óptima de la habitación y activar a continuación el modo ahorro. Este modelo además incorpora la etiqueta A+++, la máxima calificación en eficiencia energética, que protege el medioambiente y tu factura de la luz. Para que tú puedas centrarte en lo esencial: disfrutar de tu tiempo.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.