Soplar el polvo que acumulan y limpiarlas para que puedan cerrarse. Para Elvira Sastre (Segovia, 1992) si no se habla con claridad, como lo que son, nunca las heridas se van a convertir en cicatriz. "No puede ser que sigamos enfrentados, encasquetados en uno u otro bando, sin la libertad de poder ser y pensar diferente al de al lado. No nos educan en tolerancia y en diálogo, sino en crispación y falta de respeto. Eso es una pena", reflexiona la poeta y escritora sobre la Memoria Histórica.

En su primera novela Días sin ti, premio Biblioteca Breve, la Memoria Histórica se entrecruza en la vida y el amor de los dos protagonistas, Dora y su nieto Gael. Antes de irse de gira por Latinoamérica nos lee un fragmento de su obra, su debut en prosa.