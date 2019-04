El imán feminista español

España se ha convertido en un referente mundial en la lucha por la igualdad de género. Lo consiguió el año pasado, con la primera huelga general para defender los derechos de las mujeres y las multitudinarias manifestaciones que congregaron a miles de personas en las principales capitales del país. Y este pasado 8 de marzo no podía ser menos. Así lo creyeron y lo vivieron 16 mujeres que residen en Alemania y forman parte de la asociación Frauen helfen Frauen e.V. (Mujeres ayudan a mujeres) de Heidelberg. Atraídas por las noticias que llegaban desde España y lideradas por la única española que trabaja en esta organización sin ánimo de lucro, Ixil Izquierdo, de 34 años, decidieron plantarse en Madrid para ver qué se cocía en el Día Internacional de la Mujer.

Así lo explica Sylvia Haller, de 31 años: “Somos una asociación feminista muy activa a nivel político. Y hemos participado en movilizaciones en Berlín y en ciudades más pequeñas, como en la que vivimos, Heidelberg. No sólo nos interesa el movimiento feminista en Alemania, sino en el resto del mundo. Por eso queríamos ver lo que ocurre en España, que el año pasado seguimos con interés. Íbamos a venir un grupo pequeño de trabajadoras de la casa de acogida para víctimas de violencia de género, pero en vista del interés, ampliamos el viaje a las amigas de la asociación, la gerencia y las voluntarias”.

El de España ss un sentimiento colectivo que en Alemania no existe

Las 16 mujeres fueron a la cacerolada de la Puerta del Sol con que arrancaría la jornada de reivindicación, después volvieron a la mañana siguiente para escuchar el manifiesto de las estudiantes; acudieron a la plaza de Nelson Mandela, donde las cuidadoras domésticas alzaron la voz para defender sus poco reconocidos derechos y finalmente participaron en la manifestación que recorrió el centro de la ciudad con una afluencia de 350.000 personas.

“Fue muy emocionante”, exclama Nicole Pforr, de 46 años, “ver la cantidad de chicas y chicos jóvenes que se han concentrado”. “Estamos impresionadas por la cantidad y diversidad de mujeres que se han movilizado”, apoya Kathrin Himmelmann, de 46 años. “Por la diferencia de edades de las participantes y porque hubiera muchos hombres. También nos llamó la atención que había mucha gente mayor”, continúa Danny León, de 48 años. “La mayoría de las personas están orgullosas de sentirse feministas”, aprecia Melanie MeiBner, de 29 años. “Es un sentimiento colectivo que en Alemania no existe”, sostiene Marlen Stadtfelder, de 40 años. "Y que va más allá del Gobierno y la política, está incrustado en la sociedad", prosigue Nicole.

Y no solo eso. A Angelika Brendlein, una de las fundadoras de la asociación y miembro de su junta rectora, le sorprendió que la jornada del 8M durase “de las 12 de la noche del día 7 hasta las 12 del día 8 con un entusiasmo muy grande. He sentido la energía que desprende el movimiento feminista por toda la ciudad”, asegura a sus 75 años.

En Alemania el 8M se concentra en una sola plaza, dura hora y media y solo es defendido por un determinado grupo de mujeres

En Alemania no es así. Lo explica Ramona, de 47 años. “Madrid fue completamente morada. Por todos lados se sentía el movimiento feminista, por las calles, las tiendas, los bares... En Alemania el 8M se concentra en una sola plaza, dura hora y media y solo es defendido por un determinado grupo de mujeres”. No hay tanta participación. El feminismo radica en círculos más reducidos que en España, agrega Janine Tornow-Gaisbauer, de 37 años, “a otros colectivos no les parece necesario defenderlo, la conciencia no está tan extendida como en España”. “No me puedo imaginar una bandera morada colgando del Parlamento alemán como he visto en el Congreso en Madrid”, señala Britta Schlichting, de 41 años.

Es más, “en Alemania algunos políticos de derechas intentan valerse de las consignas del feminismo para atacar a los inmigrantes. Dicen que nuestras mujeres son violadas por los extranjeros”, argumenta Kathrin. “La sensación allí es que la violencia de género y el sexismo viene de fuera, que el buen alemán es corresponsable e igualitario. Pero las estadísticas y nuestro trabajo cotidiano dicen otra cosa”, asegura Janine.

Impactadas por mensajes como “Nosotras somos las hijas de las brujas que no quemasteis”, “Queremos igualdad y no venganza”, “Me visto y me desvisto cuando quiero”, “Quiero ir sola por la noche”, “Mujer á(r)mate”, “Nos quitaron todo, hasta el miedo”, las 16 mujeres de Frauen helfen Frauen esperan que este movimiento no solo se quede en una celebración y España pueda lograr un cambio más profundo en la igualdad de género.

Y dicen llevarse a Heidelberg la fuerza del trabajo y la organización española. ¿Por qué en España el movimiento ha cogido este brío y en Alemania no?, se preguntan.

En su país el feminismo arrancó en los años setenta influenciado por Estados Unidos y Reino Unido, recuerda Angelika. En 1975 se creó la primera casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. “Y en 1978 fundamos la asociación Frauen helfen Frauen en Heidelberg. Había tanta demanda que en 1980 compramos la casa con dinero privado. Y actualmente somos una de las pocas organizaciones que tiene la casa de acogida en propiedad”, explica la fundadora.

Se trata de una asociación autogestionada, que se financia con ayudas municipales y el dinero que aportan las propias mujeres que forman parte de ella (29 como miembros activos y 37 socias), y en la que “para romper la jerarquía patriarcal todas decidimos en asamblea”, añade Ixil Izquierdo, que es una de sus 12 trabajadoras desde 2004. La institución tiene también un centro de asesoramiento para mujeres en fase de divorcio o separación, que ya ha atendido a 300 mujeres y 164 niños y adolescentes. En la casa de acogida ayudan anualmente a unas 50 mujeres, “la demanda es muy fuerte en Alemania y no tenemos sitio para acoger a más”, asegura Britta. Porque la violencia de género es una lacra extendida en aquel país, donde el año pasado se cometieron 174 feminicidios. "Asesinatos que han empezado a contabilizarse en los últimos cuatro o cinco años", añade.