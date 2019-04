Céline Dion habla de su extrema delgadez

Los últimos tres años han sido difíciles para Céline Dion. La muerte de su esposo René Angélil supuso todo un tsunami personal y profesional para la cantante. "Dio todo por mí", le ha dicho a la revista People que le dedica un amplio reportaje. Angélil murió el 14 de enero de 2016 tras una prolongada batalla contra el cáncer de garganta. "Puedes marcharte en paz”, le dijo a su representante y esposo durante más de dos décadas. “Siempre te has preocupado por mi carrera, por mis hijos. Créeme, los niños están bien, yo estoy bien, todo estará bien. Por favor, vete en paz. No quiero que te preocupes". Dion se tomó un año libre. Su regreso al escenario del Caesar's Palace en 2016 no fue idea suya. "Quería que volviera", dice sobre su esposo. "Eso fue lo más difícil para mí, porque nunca supe si iba a volver". La noche anterior a su muerte, Angélil llamó a su esposa detrás del escenario, le deseó un buen espectáculo y le envió su amor. A la mañana siguiente, "se había ido a su próxima vida", recuerda la artista.

"Ver a un esposo sufrir y morir lentamente ... Su fallecimiento fue difícil", dice Dion. Ahora está centrada en sus tres hijos: Rene-Charles, de 18 años, y en los mellizos Nelson y Eddy. Ha sido nombrada como la nueva imagen L'Oréal Paris y está terminando su récord de residencia en Las Vegas. Además se ha convertido en un nuevo icono de estilo debido en parte a la ayuda del bailarín, estilista y amigo, el español Pepe Muñoz. "Nunca me sentí tan hermosa, tan fuerte, y realmente creo que lo mejor está por venir", dice ella.

Dion ha perdido mucho peso en los últimos meses y se ha llegado a especular con que la cantante podría tener algún problema de salud, algo que ella acaba de negar. Ha sido en el programa Good Morning America ."¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más delgada pero todo está bien, nada va mal". La cantante atribuye su bajada de peso al ballet, una disciplina que practica cuatro veces por semana con el bailarín Pepe Muñoz. "Simplemente hago lo que me gusta", cuenta.

Celine Dion, en Los Ángeles. Richard Shotwell Richard Shotwell/Invision/AP

Su vida ha cambiado en todos los aspectos. "De repente tomo yo todas las decisiones", dice sobre su carrera multimillonaria. "Toda mi vida he tenido tanta protección. Soy la decimocuarta hija de una familia. Tenía un gran ejército por delante". Al ser descubierta por Angélil a una edad temprana, "nunca tuve tiempo para pensar en lo que quería hacer con mi vida."

La cantante también ha desvelado que está enamorada de nuevo aunque se desconoce de quién o qué ocupa su corazón. "Estoy enamorada", afirma. "El amor no es necesariamente casarse de nuevo", agregó. "Cuando veo un arcoíris, cuando veo una puesta de sol ... un hermoso número de baile, me río, lloro. Estoy enamorada".