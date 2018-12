Miguel Ángel Silvestre despide a su padre tras su muerte inesperada

Miguel Ángel Silvestre siempre ha presumido de la estrecha relación que le une a sus padres y a su hermana María y no ha tenido ningún reparo en publicitar en las redes sociales lo mucho que les ha echado en falta cuando su profesión le ha obligado a vivir lejos de ellos. Esta madrugada ha llegado una noticia inesperada y dolorosa para el actor: el fallecimiento de su padre, que se llamaba como él, a la edad de 65 años. El progenitor del artista sufría una larga enfermedad pero el desenlace de la misma ha debido sorprender a su familia porque el actor se encontraba estos últimos días en México promocionando su última película, La boda de mi mejor amigo.

Sin embargo el intérprete de Sin tetas no hay paraíso, Velvet y Sense 8, no ha faltado al último adiós a su padre en el Tanatorio Castellón, ubicado en la misma localidad que le da nombre y ciudad en la que vive la familia de Silvestre.

Hace solo unas semanas el actor compartió en Instagram, donde tiene más de 2,2 millones de seguidores, una foto de él con su padre en la que aparecían abrazados. "Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí. Un vida sin preocupaciones. Gracias papá por hacerme confiar en que, a pesar de las adversidades, no había nada de qué preocuparse", decía el texto que Silvestre publicó junto a la imagen.

Hoy, el día de la despedida, donde el artista y su familia han estado acompañado de numerosos amigos, entre los que no ha faltado la actriz Belén López, que fue pareja durante años de Miguel Ángel Silvestre, el actor también ha querido utilizar esta red social para recordar a su padre. Junto a una fotografía en la que aparece su padre con el actor y su hermana cuando eran pequeños, Silvestre ha rendido homenaje a la figura de su progenitor con unas sentidas palabras de agradecimiento: "Mi padre dio su vida por mí. Me permitió elegir a pesar de quitarse él. Me dio sus horas de sueño en más de una ocasión. Recuerdo un verano en el que lo desperté a las 2 am porque mi novia se había enamorado de otra persona y me dedicó un paseo por la playa hasta las 7.35 am cuando él, ejerciendo de padre, decidió por mí que ya era momento de descansar y volver a empezar. Nunca me pidió nada a cambio a pesar de haberme gastado casi todo su dinero en querer ser jugador de tenis. Lo único que quería es que yo fuera feliz y tuviera las oportunidades que él no había tenido. Me siento muy afortunado de haber tenido un padre tan generoso. Hoy he descubierto en el tanatorio el impacto de mi padre en muchísimas personas. Tenía una gran bondad. Ayer se marchó mi padre, y el amigo al que llamaba a la hora que fuera para compartir una emoción. Gracias Papa. Descansa en paz".

Miguel Ángel Silvestre Vara era muy conocido en Castellón como fisioterapeuta, profesión a través de la cual trató a numerosos deportistas de la zona. En una declaraciones recientes el actor confesó que precisamente su padre fue uno de los principales culpables de su éxito: "Hace poco tuve como un momento de darme cuenta de todo lo que mi padre me ha enseñado de una manera subliminal. El otro día le dije: 'papá, creo que si estoy aquí es porque me pusiste un colchón y me dijiste 'si quieres ser actor, sueña'. No veía el precipicio, estaba mi padre ahí, que decía 'tú tira' y yo 'pero es que estoy estudiando fisioterapia'. '¿Eso es lo que quieres hacer? vete'. Eso no tiene precio, si hoy me dedico a una profesión que me da alegrías y que además me da mucha felicidad es gracias a mi padre", manifestó en el periódico Mediterráneo.