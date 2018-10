Kanye West y Donald Trump se citan a comer en la Casa Blanca

El rapero Kanye West está cada vez más cerca de la Casa Blanca. En septiembre pasado, el originario de Atlanta (Georgia) expresó su deseo de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, e incluso, reveló el nombre de su futuro partido: The Birthday Party (el partido de cumpleaños). Pero si bien sus aspiraciones políticas son a largo plazo (aseguró que se presentaría en 2024), parece que sus primeros pasos en la vivienda presidencial se realizarán antes de lo esperado.

Como ha confirmado The New York Times, West asistirá mañana a un almuerzo con Donald Trump, tras cruzar algunas palabras con el yerno del neoyorkino, Jared Kushner. El músico espera poder plantearle al mandatario algunas propuestas sociales, como mejorar las oportunidades de trabajo para los exconvictos y aumentar el número de empleos en la industria manufacturera de Chicago, el estado donde creció.

West ha sido objeto de crítica en los últimos años por su pública simpatía hacia el presidente norteamericano. En los últimos días el rapero se enfrentó al enojo de las redes sociales, tras realizar un discurso en favor de Trump en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), mientras usaba la gorra característica en la campaña del ahora presidente: Make America great again (haz a América grande de nuevo). “Los negros siempre quieren a los demócratas (…) Hay tantas veces que hablo con personas blancas sobre este tema y me dicen: ‘¿Cómo te puede gustar Trump? Es racista’. Bueno, si estuviera preocupado por el racismo me hubiera mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo”, declaró el músico en un momento no captado por las cámaras del programa.

Pero él no es la primera persona de su familia en acercarse al presidente por razones políticas. Su esposa, la estrella de telerealidad Kim Kardahian, apareció en los titulares en los últimos meses por pedir (y conseguir) el indulto a presos que consideraba tenían condenas "injustas". Entre ellos Alice marie Johnson, una mujer afroamericana de 63 años condenada a cadena perpetua y presa durante más de dos décadas por un delito de drogas sin violencia; y Chris Young, de 30 años, que ha sido sentenciado a cadena perpetua por posesión de marihuana y de medio gramo de cocaína.

West y Trump se conocieron poco antes de las elecciones que llevaron al magnate a la presidencia en 2016. Desde entonces, ambos han intercambiado elogios en las redes sociales, lo que ha convertido al rapero en uno de los pocos famosos que apoyan públicamente al neoyorkino, y en una de las estrellas más controvertidas en el último tiempo. El músico se vio forzado a cerrar su cuenta de Twitter e Instagram la semana pasada, tras la ola de críticas recibida sobre sus palabras en SNL.