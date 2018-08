Gérard Depardieu, acusado de agresión sexual

El actor Gérard Depardieu, de 69 años, ha sido objeto de una denuncia por agresión sexual presentada por una "joven actriz", según ha informado RTL. La denuncia fue presentada el 27 de agosto en Aix-en-Provence. "Se ha abierto una investigación preliminar en París por cargos de violación y agresión sexual, según una fuente judicial", asegura este medio informativo. El asunto está en manos de la fiscalía de París.

Los cargos contra Gérard Depardieu se remontan al 7 y 13 de agosto. Los hechos se habrían llevado a cabo en una de las residencias parisinas del actor "en el marco de una colaboración profesional", según RTL.

El abogado del actor, Hervé Temime, ha asegurado a la agencia France Presse que Depardieu "niega absolutamente toda agresión, toda violación".

Depardieu ha trabajado a las órdenes de toda una pléyade de grandes del cine: Alain Resnais, François Truffaut, Claude Sautet, Bernard Blier, Michel Audiard, André Téchiné, Bernardo Bertolucci, Andrzej Wajda, Peter Weir… pero fue con Jean-Paul Rappeneau con quien alcanzó la cima de su arte: el Cyrano de Bergerac compuesto por Depardieu en 1990 marcó un antes y un después en la representación del clásico de Rostand. Le valió un premio César, una candidatura al Oscar y el ensimismamiento de millones de espectadores fascinados ante la capacidad de ensoñación, romanticismo, orgullo, genialidad y socarronería del actor francés.

El francés es un actor muy controvertido. En 2014 reconoció que bebía entre 12 y 14 botellas de vino diarias. "Es triste, muy triste. Es una gran tristeza darse cuenta de que eres adicto a algo". El actor, sin embargo, no se plantea la posibilidad de recurrir a ayuda profesional porque los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos le dan ganas de "beber hasta morir"."Alcohólicos Anónimos es una mierda. Me dan ganas de beber hasta morir: 'Buenos días, me llamo Gérard, he bebido 13 botellas de vino tinto, tres botellas de pastis y tres de whisky'. Puede que eso ayude a alguna gente, pero su problema no es el alcohol: es la mierda y la soledad. Y que son narcisistas, porque lo cierto es que cuando se interesan por ti, eres feliz", explicó.

El actor también ha reconocido que en el pasado se ha comportado como un "capullo". " Es genial ser un capullo y darse cuenta de que lo eres". Su hija Julie declaró hace años que su padre no vivirá mucho. “Sesenta y cinco tacos, no es mucho. Y cuando sabes lo que hace... no durará, te lo digo”, añadió. “En cinco años, ya no está. Es él el siguiente, lo sé”.

En 2013 Gerard Depardieu, que obtuvo primero la ciudadanía rusa, se registró como empresario en la región de Mordovia, donde tiene una cafetería, según informó la agencia Ria Novosti.