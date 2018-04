El repostero de Can Roca experimenta con la bebida de Lory Money

Jordi Roca Fontané (Girona, 1978) fue nombrado mejor repostero del mundo en 2014 y es el responsable del dulce en el Celler de Can Roca; para la crítica gastronómica internacional, el mejor restaurante del mundo. Además de su dedicación por los finales felices en ese icono de la cultura en el mundo situado en Girona, Jordi combina su labor como jefe de equipo e investigador con una participación activa en redes sociales. Especialmente, se deja notar en Instagram, donde sus historias cotidianas nos muestran escenas entre decenas de profesionales que trabajan en su cocina.

El pequeño de los Roca (tercera generación de la saga hostelera), el mismo que comparte con Alejandra Rivas el genial proyecto heladero Rocambolesc, sorprendió ayer a sus seguidores con una serie de mensajes en los que experimentaba con humor a partir de la bebida energética Suaj Unlimited. Sí, la bebida energética impulsada y creada por el rapero Lory Money que actuará el próximo mes de junio en Sónar Barcelona. Roca compartió diferentes historias de Instagram en las que, además de enseñar la bebida, planteaba a cámara un bocado mágico junto al refresco energético.

Por último, finalizaba la serie de publicaciones con una foto del manifiesto que el propio Lory Money incluye en el dorso de la bebida: “La mayoría no cruzamos bosques a lomos de una moto de trial ni saltamos de un helicóptero a diario. Lo que realmente nos gusta es fluir like a bossi en todo lo que hacemos. Por eso hemos bajado la cafeína y la taurina a la mitad, porque sabemos que el secreto de un epic win está en el equilibrio. Cuando la energía es óptima, el suaj es unlimited. Flow the game.”.

Por qué Suaj es una bebida diferente y ha podido atraer a Jordi Roca

Esta bebida energética, diseñada en València y fabricada en Asturias, es una rara avis dentro de su segmento. En primer lugar, es la bebida de Lory Money y se significa a él. Como con el resto de su actividad artística, Dara Dia (verdadero nombre tras el rapero) comparte este proyecto con Cristian Ramírez y Carlos Verdejo, ambos valencianos. Su relación está ligada desde el inicio de la carrera de Lory Money como el mantero convertido en youtuber en diciembre de 2011 con Santa Claus. La relación entre los tres es la única estructura mercantil y legal tras la bebida y eso ya la hace diferente: es la única que no pertenece a una multinacional y, por tanto, excluida de cualquier negociación por los lineales de supermercados e hipermercados.

La bebida de Lory Money, Suaj

Suaj Unlimited solo se distribuye en quioscos de la península ibérica. Para conocer esa red de puntos de venta, la microempresa tiene una web que se colgó horas después de que Roca subiera sus historias de Instagram. En esa página hay un mapa actualizado con los quioscos que la venden. No obstante, se intuye que hay otras razones que han podido influir al jefe de dulce del Celler de Can Roca. Por ejemplo, el flow de sus ingredientes: las bebidas energéticas viven su particular escalada por aumentar la cantidad de cafeína y taurina frente al resto de competidores. Algo contra lo que Lory Money y sus socios querían luchar desde el inicio. En palabras del propio rapero: “la gente ya vive muy estresada. A menudo, en su vida cotidiana, ya están muy agresivos. Nosotros lanzamos una bebida que te gustara por su sabor, que te estimulara, pero que te hiciera pasar un rato con tus amigos de ‘relajante’...”.

Otro motivo que ha podido sugestionar a Jordi Roca es precisamente su sabor. Los responsables de Suaj Unlimited nos aseguran que “durante el largo proceso de formulación nos sometimos a distintas catas con consumidores anónimos. Los resultados por sabor en las distintas tandas nos situaban en primera o en segunda posición entre la gente más joven”. Una razón más para que el gran repostero haya tenido este guiño puede estar relacionada precisamente con la independencia de esta empresa; hacerlo con cualquier otra bebida energética supondría hacerlo con cualquiera de las multinacionales dedicadas al embotellamiento de agua, las bebidas azucaradas o los refrescos con una gran estructura mercantil detrás.

Por supuesto, no cabe olvidar la capacidad que tiene Lory Money para simpatizar con todo tipo de audiencias. El youtuber que llegó en patera (como se titula su autobiografía) se muestra muy contento con este intercambio con Jordi Roca quien, como comenta a Tentaciones, le ha enviado una caja de sus bombones. El rapero está exultante desde hace meses con actuaciones prácticamente todas las semanas y tras ser confirmado por algunos festivales veraniegos.

Tras él, todo sigue funcionando de manera muy independiente. Sin managers (de hecho, viaja totalmente solo a algunas de sus actuaciones) y sin dejarse llevar por propuestas empresariales. Rodeado de las mismas personas que le descubrieron en la calle y gracias a las que pudo salir del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de València donde estuvo a punto de ser deportado. Su vis pública y la agilidad de sus compañeros valencianos paró la deportación in extremis.

Desde hace unos pocos años es ciudadano con todos sus derechos, pese a que llegó a València en 2006 –tras pasar ocho días en el mar, entre Dakar y las Islas Canarias– donde no ha dejado de trabajar. Sus proyectos alcanzarán la televisión a nivel estatal en los próximos meses. Un momento dulce, ahora también de la mano de Jordi Roca. “Todo chachi. Todo flow, bro”, concluye.

