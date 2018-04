Así reaccionó Jay-Z al confesarle su madre que es homosexual

El rapero Jay-Z, marido de la cantante Beyoncé, que tiene 38 años, se enteró de que su madre era homosexual hace solo ocho meses. O al menos fue entonces cuando madre e hijo tuvieron una conversación absolutamente sincera durante la cual Gloria Carter se atrevió a confesar por fin su homosexualidad a su hijo, según ha contado el rapero en el programa My nest guest needs no introduction de David Letterman. “Se sentó frente a mí y me dijo: ‘Creo que amo a alguien”, explicó el cantante, “y yo lloré porque estaba feliz porque ella fuera finalmente libre”, ha manifestado Jay-Z.

“Fue la primera vez que tuvimos este tipo de conversación, y no dijo ‘estoy enamorada’, dijo ‘siento que amo a alguien’, porque todavía se contenía de alguna manera. Y yo solo lloré”, continuó explicando el rapero.

El cantante también ha dicho que ya sabía que su madre era gay, pero que no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando ella quiso tratar el tema y sincerarse con su hijo abiertamente. El rapero explica durante el encuentro con Letterman que su madre ha vivido su sexualidad en secreto durante todos estos años para no causar vergüenza a sus hijos. “Imagina lo que es vivir tu vida para otro, para sentir que así estás protegiendo a tus hijos”, llega a decir Jay-Z. “Para mi madre eso significó ser alguien que no es, esconderse para no avergonzar a sus hijos durante todo este tiempo”, añade.

Según el rapero que su madre se haya sincerado por completo, la ha hecho feliz a ella y a todas las personas de su entorno. El tema de la homosexualidad de su progenitora forma parte de una canción de Jay-Z cuyo título lo dice todo, Smile (Sonríe), un tema que grabó al día siguiente de hablar con su madre y en el que ella misma lee un poema que escribió durante un viaje en avión y que se titula Viviendo en las sombras. En él, Gloria Carter libera de alguna forma sus angustias: “Vivir en la sombra / ¿Imaginas que clase de vida es vivir así / En las sombras la gente te ve feliz y libre porque eso es lo que quieres que vean / Vivir dos vidas, feliz, pero no libre”.