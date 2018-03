¿Cuáles son las mejores películas de la historia de los Oscar?

Los Premios Oscar cumplen 90 años este 2018 y, como no podía ser de otra manera, lo celebran a lo grande. En la noche de este domingo al lunes se celebra la gala más esperada del año en la industria del cine. Entre las favoritas a mejor película, según el crítico de cine de EL PAÍS Carlos Boyero, están La forma del agua, de Guillermo del Toro; Dunkerque, de Christopher Nolan; y Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg.

A horas de la esperada ceremonia, los periodistas de cine de EL PAÍS Gregorio Belinchón y Tommaso Koch han hecho una selección histórica de los filmes galardonados con el Oscar a mejor película, aunque avisan: "A diferencia de los Goya, con los Oscar no puedes recopilar las mejores películas de la historia porque hay muchas que se quedaron fuera", explica Belinchón. Entre ellas, los periodistas de EL PAÍS destacan Thelma y Louise, París, Texas o Deseando Amar.

Las cinco mejores para Gregorio Belinchón

El padrino

Director: Francis Ford Coppola

Estudio: Paramount

Se trata de una de las grandes obras del cine. Aclamada por la crítica como una de las mejores del cine, narra la historia de la familia Corleone, una de las cinco que ejercen el mando en la ciudad de Nueva York. "El Padrino y El Padrino II [es el siguiente filme seleccionado por Belinchón] son obras maestras", dice el crítico de cine. Ambientada en la América de los años cuarenta, cuenta como Don Vito Corleone se niega a participar en el negocio de las drogas con las otras cuatro familias y el jefe de otra banda ordena su asesinato.

El padrino II

Director: Francis Ford Coppola

Estudio: Paramount

Esta es la continuación de la vida de los Corleone a través de dos historias paralelas: la elección de Michael (hijo de don Vito Corleone) como jefe de los negocios familiares; y, por otra parte, la narración de los orígenes del patriarca en su Sicilia natal y en Estados Unidos. Cuenta su difícil salida de Italia siendo un niño y llegada a EE UU, así como sus primeros pasos en Nueva York, donde comenzó desde abajo hasta llegar a ser uno de los grandes jefes de la mafia.

Sucedió una noche

Director: Frank Capra

Estudio: Sony Pictures

Esta película, de 1934, cuenta la historia de Ellie Andrews, una joven y caprichosa heredera, que consigue escapar del yate de su padre, donde la había encerrado para evitar su boda. En su huida, coge un autobús con destino a Nueva York y en el viaje conoce a Peter Warne, un reportero en busca de una buena historia. Andrews y este periodista simpático y atractivo viven un accidentado y divertido viaje.

Lawrence de Arabia

Director: David Lean

Estudio: Sony Pictures

Durante la Gran Guerra (1914-1918), envían a El Cairo a Lawrence, un enigmático oficial británico, para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Los nativos adoran a Lawrence porque ha demostrado ser un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos creen que se ha vuelto loco. "Es una obra culmen. David Lean es uno de los tres grandes directores de la historia y Lawrence de Arabia es uno de sus mejores títulos", destaca Belinchón.

El apartamento

Director: Billy Wilder

Estudio: T.C.F.H.E. España, S.A.

Este filme cuenta la historia de Baxter, un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas con la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa. Pero la situación cambia cuando se enamora de la amante de uno de los jefes que usan su apartamento.

Las cinco mejores para Tommaso Koch

En Tierra Hostil

Director: Kathryn Bigelow

Estudio: Savor Ediciones

"Es la película que más tensión me transmite de la historia de las ganadoras. Recuerdo todos los momentos", sostiene Koch. El filme narra las actuaciones de una unidad de élite de artificieros norteamericanos en Irak. El jefe del grupo, el sargento Thompson, muere en el transcurso de una misión y es sustituido por el temerario sargento William James.

Million Dollar Baby

Director: Clint Eastwood

Estudio: Divisa HV

Esta producción de Clint Eastwood cuenta la historia de Frankie Dunn, quien regenta un gimnasio. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald (interpretada por Hilary Swank), una voluntariosa chica que quiere boxear, aunque lo que más desea y necesita es que alguien crea en ella. Frankie la rechaza alegando que él no entrena chicas y que, además, es demasiado mayor. Pero Maggie no se rinde y se machaca cada día en el gimnasio. "Es la que más me ha dejado pensando después de ver la película", dice Koch.

El apartamento

Director: Billy Wilder

Estudio: T.C.F.H.E. España, S.A.

"Es la única que he coincidido con Belinchón. Su selección es más clásica y estoy seguro de que no le ha gustado la mía", reconoce Koch entre risas.

Alguien voló sobre el nido del cuco

Director: Milos Forman

Estudio: Warner Bros

"Es una de las obras maestras de la historia del cine y una de las tres que ha conseguido los cinco grandes premios: mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor actor y mejor actriz", recuerda Koch. El filme narra la historia de un hombre condenado por asalto que es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica.

El silencio de los corderos

Director: Jonathan Demme

Estudio: MGM

Esta aclamada película cuenta la búsqueda de Buffalo Bill por parte del FBI. Se trata de un asesino que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para atraparlo recurren al doctor Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. La misión de Clarice, una brillante licenciada universitaria experta en conductas psicópatas que aspira a formar parte del FBI, será sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino. "Esta es otra de las que ha conseguido los cinco grandes premios y es la única película de miedo que ha ganado el Oscar", defiende Koch.

