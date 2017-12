El argelino que irritó a Emmanuel Macron

Emmanuel Macron no quiso eludir el cuerpo a cuerpo con los argelinos en su primera visita a Argelia como presidente el pasado 6 de diciembre. Como candidato a las presidenciales ya dejó un gran sabor de boca en febrero cuando declaró que la colonización fue una “verdadera barbarie” y un “crimen contra la humanidad”.

Diez meses después, ya investido como presidente, Macron viajó a Argelia y asumió ante medios locales que los “crímenes de la colonización europea son incontestables”, pero dijo que su generación está obligada a “no dejarse atrapar” y a “construir un futuro común”. Si alguien esperaba excusas oficiales, no las encontró.

Emmanuel Macron descendió a la avenida principal de Argel y quiso conocer de primera mano la voz de los argelinos. En medio de tanta gente que quería hacerse una foto con él apareció Yanis B., un escribano de 27 años, ataviado con gorra, que le dijo: “Es preciso que Francia asuma su pasado colonial respecto a Argelia”. Macron le contestó: “Hace mucho tiempo que lo ha asumido”. El joven insistió y Macron no se echó para atrás: “¿Quién está evitando nada? ¿Yo evito algo? ¿He evitado venir a veros? ¿Evito decir lo que pasó? (…) Hay gente que vivió historias de amor aquí. Hay franceses que aman aún terriblemente Argelia, que han hecho cosas muy bellas. Y hay otros que han hecho cosas atroces. Pero yo no soy prisionero. Usted no ha conocido la colonización. ¿Cómo me viene a confundir con eso?”, preguntó Macron visiblemente airado.

Cinco días después de la visita, el sitio digital TSA localizó a Yanis B, quien no se quedó convencido: “La respuesta respecto a mi edad no me pareció lógica. El hecho de que yo no haya conocido ese periodo no significa que no pueda hablar de él”. No obstante, Yanis B. reconoce en el actual presidente un “pequeño esfuerzo” respecto a sus predecesores en el reconocimiento del pasado colonial francés.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.