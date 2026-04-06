La semana comienza con cielos despejados en buena parte del país, pero se prevé la llegada de una nueva borrasca al final del día

Ambiente en las playas de la ciudad de Barcelona durante los días festivos de Semana Santa.

A últimas horas de este lunes se esperan más nubes y posibles lluvias en la mitad occidental peninsular y se mantendrá el aviso de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento

España encara un inicio de semana con buen tiempo en la mayor parte del territorio. Se esperan cielos poco nubosos y despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, la estabilidad que nos acompaño durante la Semana Santa durará poco. Se prevé un cambio al final del día, debido a la entrada desde el océano Atlántico de una nueva borrasca.

La agencia informó además que se esperan bandas de nubes y precipitaciones, junto a masa de aire inestable de origen subtropical. Afirma que este cambio de tendencia podría afectar a Galicia y a otros puntos del tercio oeste. No se descarta que venga acompañada de tormentas.

El ciclón extratropical se irá gestando al oeste de la Península y se prevé que favorezca la presencia de calima, debido al polvo en suspensión. El portavoz de la entidad meteorológica, Rubén del Campo, afirma que “probablemente dará lugar a lluvias del oeste y sur” a partir del martes.

A estas horas del día aún no se conoce su nombre y, según Del Campo, en estos momentos también es difícil precisar su trayectoria y las zonas que recibirán mayores lluvias.

El organismo meteorológico mantiene además el aviso de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Asimismo, anuncia que las temperaturas presentarán altibajo en el oeste y centro de la Península. Las máximas subirán en el norte de Galicia y el Cantábrico, mientras que bajarán en zonas del Levante y el suroeste. En el resto del país, apenas variarán.

De cara al fin de semana, el portavoz afirma que las temperaturas podrían bajar en buena parte del país. Estas serán más cercanas a la que suele presentarse a finales de mayo o comienzos de junio. “En general, hablaremos de valores altos para la época del año, especialmente los diurnos, que estará entre 5 y 10 grados por encima de lo normal”, comenta Del Campo.

Se prevé temperaturas de entre 25 y 30 grados en Galicia, el Cantábrico, la meseta Norte y el nordeste peninsular. En los valles bajos cantábricos, incluso podrían superar los 30 grados.