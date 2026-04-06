La semana comienza con cielos despejados en buena parte del país, pero se prevé la llegada de una nueva borrasca al final del día
A últimas horas de este lunes se esperan más nubes y posibles lluvias en la mitad occidental peninsular y se mantendrá el aviso de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento
España encara un inicio de semana con buen tiempo en la mayor parte del territorio. Se esperan cielos poco nubosos y despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, la estabilidad que nos acompaño durante la Semana Santa durará poco. Se prevé un cambio al final del día, debido a la entrada desde el océano Atlántico de una nueva borrasca.
La agencia informó además que se esperan bandas de nubes y precipitaciones, junto a masa de aire inestable de origen subtropical. Afirma que este cambio de tendencia podría afectar a Galicia y a otros puntos del tercio oeste. No se descarta que venga acompañada de tormentas.
El ciclón extratropical se irá gestando al oeste de la Península y se prevé que favorezca la presencia de calima, debido al polvo en suspensión. El portavoz de la entidad meteorológica, Rubén del Campo, afirma que “probablemente dará lugar a lluvias del oeste y sur” a partir del martes.
A estas horas del día aún no se conoce su nombre y, según Del Campo, en estos momentos también es difícil precisar su trayectoria y las zonas que recibirán mayores lluvias.
El organismo meteorológico mantiene además el aviso de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Asimismo, anuncia que las temperaturas presentarán altibajo en el oeste y centro de la Península. Las máximas subirán en el norte de Galicia y el Cantábrico, mientras que bajarán en zonas del Levante y el suroeste. En el resto del país, apenas variarán.
De cara al fin de semana, el portavoz afirma que las temperaturas podrían bajar en buena parte del país. Estas serán más cercanas a la que suele presentarse a finales de mayo o comienzos de junio. “En general, hablaremos de valores altos para la época del año, especialmente los diurnos, que estará entre 5 y 10 grados por encima de lo normal”, comenta Del Campo.
Se prevé temperaturas de entre 25 y 30 grados en Galicia, el Cantábrico, la meseta Norte y el nordeste peninsular. En los valles bajos cantábricos, incluso podrían superar los 30 grados.
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