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El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

La primavera se resiste: viento fuerte y mala mar en seis comunidades pese a la subida de temperaturas

Aragón, Baleares y Cataluña están en aviso naranja por viento y mala mar, con rachas de hasta 100 kilométros por hora en Huesca y Tarragona

Vecinos y turistas disfrutan del primer fin de semana de sol de primavera en la playa de la Barceloneta.Massimiliano Minocri
Paola Mendoza
Paola Mendoza
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La llegada de la primavera aún no se siente del todo en España. Este lunes, seis comunidades autónomas están bajo aviso por temporal marítimo y fuertes rachas de viento. Aun con la inestabilidad en el temporal, la jornada estará marcada por el incremento en las temperaturas que irán en aumento durante los próximos días en toda la península, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La alerta naranja por vientos y mala mar está activada en Aragón, Baleares y Cataluña. En sitios como Huesca y Tarragona, las rachas pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. En otras muchas provincias, como Madrid, Zaragoza, Teruel o Castellón, y en varias islas de Canarias y Baleares, el aviso es amarillo por viento.

Mallorca, Menorca y zonas de la costa catalana están en alerta naranja por fuerte oleaje, mientras que en otras partes del Mediterráneo y en Canarias el riesgo es menor, aunque también hay avisos. En Canarias, además, algunas islas como La Palma, Fuerteventura o Lanzarote están en aviso por calima, es decir, polvo en el aire.

En el norte de la península se prevén los cielos cubiertos con lluvias débiles y continuas, sobre todo en el Cantábrico y los Pirineos. En el sur y Baleares, en cambio, dominan los cielos más despejados, aunque no se descarta algo de inestabilidad. La nieve caerá en zonas de montaña, pero cada vez en cotas más altas, de entre los 1.300 y los 1.500 metros de altura. También hay niebla por la mañana en zonas del norte.

Las temperaturas subirán durante el día en la mayor parte del país, aunque bajarán en el sur por la noche. El viento soplará con fuerza en varias zonas, especialmente en el valle del Ebro, Pirineos, Baleares y Canarias.

La Semana Santa estará marcada por un tiempo estable, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Las fuertes rachas de viento y la mala mar seguirán durante los primeros días de la semana, además de que en zonas como los Pirineos y el Cantábrico se esperan lluvias leves y aisladas. El ascenso en la temperatura se irá percibiendo con mayor fuerza para el fin de semana, cuando algunos puntos de la península alcancen los 28 grados.

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