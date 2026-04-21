El Gobierno aprueba el proyecto de ley para bajar el número de alumnos por clase a 25 en la ESO y a 22 en Primaria

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la ley para bajar el número máximo de alumnos por clase y de horas lectivas del profesorado. La reforma, que ahora será enviada al Congreso, donde el Ejecutivo tendrá que reunir los apoyos suficientes para sacarla adelante, reduciría la ratio a 25 en la ESO (ahora son 30) y a 22 en Primaria (ahora son 25) en toda España. Y disminuiría también las horas de clase de los docentes a 23 horas en los colegios y en los centros de Educación Especial, y a 18 en secundaria. El alumnado con necesidades educativas especiales ―es decir, con discapacidad o, por ejemplo, trastorno del espectro autista (TEA)― computará doble a efectos de calcular la ratio.

“Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha afirmado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy lo estamos cumpliendo”, ha agregado.

Como consecuencia de la caída de la natalidad y de los acuerdos de los sindicatos con los Ejecutivos autonómicos, las ratios ya están a ese nivel en Primaria en 12 de las 17 comunidades, según el STES. En casi todo el país, por otro lado, el horario lectivo se encuentra ya en el máximo que plantea el proyecto (y que aumentó el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, en plenos recortes educativos a raíz de la crisis financiera de 2008).

Los sindicatos, que han negociado la reforma con el ministerio en los últimos meses, consideran importante, sin embargo, blindar los límites para evitar que en caso de que afronten problemas presupuestarios, las autonomías puedan empeorar las condiciones del profesorado en ambos terrenos.

Una de sus reivindicaciones, que el ministerio no ha incluido en el proyecto, consiste en que cuenten doble para la ratio no solo el alumnado con necesidades educativas especiales, sino todo el que requiera apoyo educativo, lo que ampliaría considerablemente su número, al englobar esta categoría a los chavales con dislexia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), situación de vulnerabilidad socioeducativa ―es decir, muy pobres―, o que tienen desconocimiento de la lengua de aprendizaje (normalmente por ser alumnado migrante incorporado recientemente al sistema). El número de estudiantes que contarían doble pasarían de este modo de 249.494 a 1.088.413, según los últimos datos oficiales.

El proyecto de ley establece que, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, el ministerio desarrollará un decreto para reducir las ratios en el segundo ciclo de Educación Infantil (el 3-6, que ahora es de 25) la FP Básica (30) y el Bachillerato (donde puede haber hasta 35 adolescentes por clase), si bien no concreta en cuántos. Otra de las demandas principales de los sindicatos ha consistido en incluir en la bajada de ratios la FP de grado medio, una de las enseñanzas con mayor tasa de abandono (un tercio del alumnado deja los ciclos sin terminar).

Comisiones Obreras, que este martes ha convocado una huelga en toda España en el primer ciclo de Infantil, el 0-3, ha incluido entre sus reivindicaciones que esta etapa también sea incluida en el proyecto de bajada de ratios.