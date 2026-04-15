¿Cuánto saben los alumnos de 6° de Primaria? El ‘Informe PISA español’ evalúa estos días sus conocimientos

El primer PISA español: 44.000 estudiantes de 6° de primaria en España se someterán durante mes y medio a una evaluación completamente digital para conocer su nivel de competencias al culminar esta etapa. Se trata de la Evaluación General del Sistema, un cuestionario muestral que se aplicará al 8% de los 550.000 alumnos de este grado. Esta es la primera prueba educativa de alcance estatal de este estilo. La finalidad de la evaluación es realizar un análisis del sistema educativo a través del rendimiento de los estudiantes, una información que sirva para diseñar mejor las políticas educativas.

La novedad del examen proviene de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. En su artículo 143 contempla la realización de evaluaciones plurianuales sobre las competencias establecidas en el último curso de educación primaria y secundaria obligatoria. Este año se inaugura en primaria y en el curso 2027-2028 se realizará con los alumnos del 4° de la ESO.

Hasta ahora, a diferencia de la gran mayoría de países de su entorno, que cuentan desde hace tiempo con pruebas similares, España se veía obligada a orientarse con los datos que proporcionan evaluaciones internacionales, como el Informe PISA (la prueba internacional que organiza la OCDE), para conocer el estado del conjunto educativo español. El Ministerio ha señalado que la evaluación —que comenzó el pasado 7 de abril y finalizará el 29 de mayo— tiene un carácter informativo, formativo y orientador para las escuelas, además de informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.

La evaluación cuenta con 400 preguntas divididas en cuatro competencias: comunicación lingüística, STEM (las siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), idiomas y digitalización. El número de preguntas varía entre 78 y 130 de acuerdo a cada módulo. Debido a que es imposible culminar la prueba en una mañana, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Estadística Educativa (INEE) diseñaron más de 1.000 “itinerarios” diferentes para los alumnos.

De acuerdo al itinerario que les corresponda, cada estudiante responderá preguntas de tres competencias. Dentro de los itinerarios se han establecido algunos más cortos para el alumnado que habitualmente tiene autorizada la ampliación de tiempos en pruebas de evaluación. Debido a que la aplicación es digital, se permite hacer zoom y ampliar determinadas imágenes.

En conjunto, en todas las comunidades y ciudades autónomas se habrá respondido a las mismas pruebas. En las regiones con otra lengua oficial además del castellano, todo el material se ha traducido y la aplicación se usará en el idioma que la comunidad haya elegido, siguiendo su política de lengua vehicular, según han indicado fuentes del ministerio.

Además, los padres de familia, docentes y directivos de los 891 centros educativos sujetos de la muestra también participarán en marcos de evaluación. Los cuestionarios de contexto para las familias se entregan en papel y se devuelven en el plazo de una semana. Mientras que, las evaluaciones del profesorado tiene en cuenta las distintas especialidades (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, equipo de orientación...) e incluyen preguntas adicionales específicas sobre la inclusión educativa.

Estas evaluaciones pasaron por varias pruebas piloto. Entre mayo y junio de 2023 se hizo el trabajo de campo del primer estudio, en el que se probaron las unidades de evaluación de las competencias lingüística y STEM en 6º de primaria. También se aplicaron cuestionarios de contexto. Entre mayo y junio de 2025 se llevó a cabo el trabajo de campo del piloto de las competencias plurilingüe y digital en 6º de primaria.

El curso que viene (2026-2027) se analizarán los datos. El Ministerio, en colaboración con las comunidades autónomas, diseñará el modelo de informe que se harán públicos y se ofrecerá a la comunidad educativa. Sin embargo, no se mostrarán resultados individualizados o por centros educativos.