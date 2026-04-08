El Gobierno contrarresta el avance de la universidad privada con 20.380 plazas de titulaciones muy demandadas en la UNED

Aumenta la oferta un 47% en grado y un 42% en máster hasta 2029, tras duplicar el presupuesto. Habrá nuevas carreras como Matemáticas y Economía, IA y Neurociencia

Desde la crisis económica de 2008, que sumió a las universidades en la ruina, la red pública no asume ni de lejos la demanda de muchos grados ―la mayoría de alta empleabilidad― y los másteres, en especial los habilitantes para ejercer algunas profesiones. Y el Gobierno ha dicho basta. Este miércoles, Ricardo Mairal, el rector la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ―que depende administrativa y presupuestariamente del Estado― y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han presentado la nueva oferta de titulaciones universitarias “de alta demanda y de elevado valor estratégico” de esta institución para el período 2026-2029. El resultado son 20.380 plazas nuevas plazas de grado (un 47% más), y de máster (42%) en la UNED. Equivale a la oferta de la Complutense.

Las clases de los grados en la UNED son semipresenciales. Se imparten en los centros asociados por toda España (hay 67) y se complementan con los vídeos y libros. La mayoría de los másteres son completamente online.

Entre las carreras se incluye ahora el grado de Inteligencia Artificial y el de Ciberseguridad, que todas las universidades aspiran a impartir en poco tiempo; o Neurociencia, que por el momento solo se imparte desde el pasado curso en la Carlos III de Madrid. También habrá nuevos dobles grados de seis años (Ciencia Política y Sociología, Derecho y Trabajo Social, Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Matemáticas y Física, Matemáticas y Economía, y Psicología y Criminología). Además, se incorporan los grados de cuatro años en Filosofía, Política y Economía y Educación Primaria.

La cartera de másteres se agranda con un posgrado en Tecnologías Cuánticas, Gestión del Cambio Climático, Investigación en Desigualdades Sociales y Neutrónica Computacional. Y se amplían las plazas de másteres habilitantes de demanda desbocada: Formación del Profesorado, Psicología General Sanitaria y Acceso a la Abogacía y la Procura.

Este ambicioso plan requiere fondos y el Gobierno se ha comprometido a doblar el presupuesto de la UNED en 2029 respecto a 2024, hasta llegar a los 170 millones de euros en 2029. Este curso han llegado los primeros 30 millones.

El rector Mairal ha reconocido que hasta ahora tenían una “escasa capacidad de crecimiento” por la falta de financiación, y ahora van a poder “renovar la plantilla” y “modernizar las tecnologías e infraestructuras de investigación”. Mientras Morant ha sacado pecho: “Es el mejor plan para la UNED de toda su historia, pese a los presupuestos prorrogados”. La ministra cree que “hay quien quiere darle la estoca mortal” a las universidades públicas, terminando con la igualdad de oportunidades y la capacidad investigadora. “Seríamos una sociedad peor”, ha dicho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifró la ampliación en 7.000 plazas en marzo de 2025, al tiempo que anunciaba un aumento de los requisitos para abrir una universidad en España (no se abre una pública desde 1998). La preocupación del Gobierno es grande. “Una universidad no puede ser una mera expendedora de títulos”, dijo, convencido de que hay “chiringuitos” que “priman el negocio a la calidad sin rigor y sin escrúpulos”. Luego Morant, en el arranque de curso en la UNED el pasado octubre, cifró el aumento en 14.000 puestos. Finalmente, serán 23.380.

En grado, la red pública sigue a la cabeza en alumnos, pero cediendo terreno cada año. En 2024 (últimos datos oficiales) aprobaron la convocatoria ordinaria de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) ―en la que se reparten todo los puestos con muchos solicitantes― 57.500 personas más que en 2015 y, sin embargo, las universidades estatales matricularon a 16.700 alumnos menos en primero, mientras en la privada aumentaban en 34.300. Es decir, la única salida para muchos universitarios brillantes es la privada, con precios entre ocho y 20 veces más altos, La meritocracia y la igualdad de oportunidades parecen resquebrajarse.

Aunque la mayor “batalla” se da en los posgrados. Hace tres cursos la privada superó a la pública en alumnado de máster (50,2%): 145.306 inscritos frente a 143.649 y desde entonces la brecha aumenta, en especial porque se han quedado con casi todo el mercado de educación a distancia de títulos habilitantes. Estos son obligatorios cursar para poder ejercer muchas profesiones (muchas ingenierías, abogacía...) y los jóvenes priorizan el diploma a lo que aprenden.

Los datos hablan por si solos: solo el 15% de las plazas ofertadas del máster para ser psicólogo sanitario son públicas (8.200), el 26% de las de profesor de secundaria (21.000) o el 39% de las de abogados y procuradores (7.700). En total, el pasado septiembre la privada tenía en su catálogo en 65% de la oferta total de plazas de posgrado (habilitante y no). Mairal ha puesto un ejemplo: reciben 9.000 solicitudes para el de profesorado y llegarán a las 3.000 plazas.

Muchas veces las universidades privadas no llenan todas las plazas que ofertan, pero al estar estas autorizadas por el gobierno autonómico, cuentan con ese margen de crecimiento en alumnado a veces. A veces frena la expansión tener que contratar a más profesores, espacios o el problema creciente de encontrar dónde cursar las prácticas. Las públicas, por contra, dejan cientos de candidatos fuera, menos en el máster de Abogacía. Por eso están ofertando cada vez más másteres jurídicos en remoto.

En su web, el ministerio ha colgado todo el plan para que los interesados puedan conocer al detalle la nueva oferta: el número de plazas o el año de implantación, pues será un proceso gradual hasta el curso 2028/29.