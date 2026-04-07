Milagros Tolón, ministra de Educación: “Hay títulos de FP que se imparten en garajes, y eso no puede ser”

La nueva titular de enseñanza vaticina que la ley que baja la ratio de alumnos saldrá adelante: “Confío en que los partidos apoyen a los 800.000 docentes de este país”

Milagros Tolón se convirtió en diciembre en la tercera ministra de Educación socialista desde que el PSOE reconquistó el poder en 2018. Igual que su antecesora, Pilar Alegría, tiene una conexión con la docencia; Tolón fue profesora de educación de adultos durante 14 años. Y, como ella, llega al cargo con una larga trayectoria política ―tras haber sido alcaldesa de Toledo, diputada y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha―, pero sin experiencia en la gestión de la enseñanza. Por eso se ha pasado los tres meses que lleva en el puesto poniéndose al día y reuniéndose con todos los agentes de la comunidad educativa. Cercana y directa, Tolón, de 58 años, recibe a EL PAÍS en el laberíntico edificio de la calle Alcalá de Madrid que alberga la sede del ministerio.

Pregunta. Han pasado cuatro años desde que el Ministerio de Educación presentó el documento 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente y prácticamente no se ha aplicado ninguna. ¿A qué lo atribuye?

Respuesta. Yo llevo muy poco tiempo, 99 días. Pero en este ministerio sí que se ha trabajado. No solamente sacando leyes muy importantes para el sistema educativo español, sino con toda la comunidad educativa. En concreto, sobre el profesorado se crearon cuatro grupos de trabajo con los sindicatos docentes. Uno de ellos ha sacado adelante el anteproyecto de bajada de las ratios de alumnos por clases y de las horas lectivas, dignificando al profesorado. Otro grupo, que se va a reunir en breves semanas, va a tratar el inicio de la carrera del profesorado, todo lo que debe tenerse en cuenta para que una persona se dedique a la educación. El tercer grupo es sobre el acceso a la función pública, que es muy relevante. Y otro fundamental es el de la formación a lo largo de toda la vida, la formación continua. En las próximas semanas se van a reunir porque es importante dignificar la figura del docente.

P. La primera ministra de Educación del actual Gobierno, Isabel Celaá, emprendió un profundo cambio educativo. ¿Cree que el Ejecutivo llegó a la conclusión de que las reformas en la enseñanza desgastan mucho y por ello decidió frenarlas después de su salida?

R. Yo creo que el Gobierno desgasta en general. Cualquier ministerio desgasta, pero estamos para gobernar y sacar acuerdos adelante. Y creo que en educación, aparte de dar una vuelta al sistema y fortalecer la enseñanza pública con leyes muy importantes, como la Lomloe, la de Formación Profesional o la de Enseñanzas Artísticas, hay que tener en cuenta la inversión que ha hecho el Gobierno, que ha duplicado el dinero que destinaba el anterior del Partido Popular, de 3.291 millones de euros en 2018 a 6.730 en 2025.

La ministra Milagros Tolón durante la entrevista. SAMUEL SÁNCHEZ

P. Incluso si la legislatura llega al final, no queda tanto tiempo. ¿Qué ritmo piensa adoptar usted? ¿Tiene planeado algún paso concreto?

R. Lo primero que vamos a hacer es sacar adelante el proyecto de ley de mejoras para el profesorado, con la reducción de las ratios y de las horas lectivas del profesorado. También me preocupa mucho el acoso escolar. Con el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, tenemos casi terminado un protocolo a seguir por parte de los docentes en todos los centros educativos donde se produzcan casos, y vamos a fortalecer la figura de los coordinadores de bienestar en los centros, duplicando los fondos que destinamos a financiarlos, de 5 a 10 millones de euros. Y también es muy importante el decreto para regular los centros privados de Formación Profesional.

P. La iniciativa más avanzada es la reducción del número máximo de alumnos por clase (a 25 en la ESO y a 22 en Primaria). La medida es muy demandada por el profesorado, pero una parte de los expertos cuestionan su eficacia y advierten que sería mejor dedicar el presupuesto a otras medidas educativas. ¿Qué opina?

R. Toda mejora adicional que se pueda hacer es fantástica. Pero la comunidad educativa, padres, madres, profesores, profesoras, sindicatos, inspectores, Consejo Escolar del Estado... coinciden en que la bajada de ratio mejora la calidad de la enseñanza y, por tanto, favorece la educación para nuestros niños y niñas. Y yo también lo creo, aunque hay algunos estudios que digan lo contrario.

P. Para que la bajada de ratios salga adelante, necesita mayoría en el Congreso. ¿Confía en tenerla?

R. Confío en que los partidos con representación en el Congreso apoyen a los casi 800.000 docentes y a los cerca de 8,3 millones de alumnos y alumnas de este país. Es una medida que los docentes y la comunidad educativa están pidiendo, y que está avalada por el Consejo Escolar del Estado, que es la casa de la participación educativa.

P. Han anunciado una nueva regulación para los centros de FP privados, cuya matrícula crece el doble de rápido que en la pública, pese a los 750 millones que el ministerio ha invertido en cuatro años para crear nuevas plazas gratuitas. ¿Qué establecerá esa normativa?

R. Como docente, es un orgullo ver la transformación que ha experimentado en este país la Formación Profesional, que es de excelencia y tiene una amplia inserción laboral. Hemos pasado de tener 750.000 plazas en el año 2018 a 1.200.000. Al mismo tiempo, se está produciendo un crecimiento desorganizado de la Formación Profesional privada. Y por eso vamos a aprobar un decreto para garantizar varios aspectos, también en la modalidad online. Los centros deben tener unas instalaciones dignas y compatibles con los módulos que se están impartiendo. Me trasladan, por ejemplo, que se están dando cursos de Formación Profesional en garajes, y eso no puede ser. Y se tienen que garantizar las prácticas formativas. Un auxiliar de odontología o uno de enfermería, por ejemplo, tienen que hacer prácticas en centros especializados que cuenten con las infraestructuras y los materiales necesarios para llevarlas a cabo. Y eso tiene que estar garantizado por el centro. Si no, lo que se está haciendo es engañar a los alumnos, que no pueden completar realmente su itinerario formativo, y al sistema.

P. ¿Los centros que no cumplan los requisitos tendrán que cerrar?

R. Van a tener que cumplir la normativa, cuyo objetivo será garantizar la calidad y evitar el fraude en la enseñanza privada, sobre todo online, que está ocurriendo.

P. El secretario de Estado de Educación anunció en EL PAÍS en octubre de 2024 que el ministerio iba a revisar al alza los fondos que recibe la enseñanza concertada, tal y como prevé la ley educativa, a cambio de una mayor corresponsabilidad en la matriculación del alumnado vulnerable, pero no se ha concretado. ¿Tiene previsto retomarlo?

R. Para nosotros, lo más importante, sabiendo lo que queda de legislatura, es avanzar en la bajada de ratios y la bajada de horas lectivas del profesorado. En las demás cuestiones, con diálogo y consenso, vamos a seguir trabajando.

P. El profesorado viene advirtiendo de un aumento de las posturas machistas, favorables a Franco, y lgtbifóbicas de una parte del alumnado en los centros educativos. En algunos casos, como hace poco en Mallorca, han llegado a traducirse en ataques a docentes. ¿Le preocupa?

R. Claro que nos preocupa. Se trata de un problema que afecta a la sociedad en general, y no solo en España. Por eso es importante reforzar el Observatorio Estatal para la Convivencia, no solamente por los casos de acoso, sino también por las posturas xenófobas, machistas y clasistas. Y fortalecer en las escuelas, donde la diversidad es la nueva normalidad, la figura del coordinador de bienestar. Para detectar estos problemas y, en diálogo con las comunidades autónomas, atajarlos.