¿Cómo puedo prorrogar el contrato de un piso que alquilo a unos estudiantes?

Los lectores envían sus preguntas al consultorio de vivienda de EL PAÍS en colaboración con Legálitas

Pregunta. Alquilo un piso a unos estudiantes en Pamplona. El contrato es de cinco años y vence este junio. Lo gestiona una empresa interpuesta y llevo varios meses intentando negociar una renovación para un año más, pero no he obtenido respuesta. ¿Qué puedo hacer? (Francisco M.)

Respuesta. En primer lugar, es necesario analizar el tipo de contrato suscrito, ya que, aunque se haya destinado a estudiantes, al haberse pactado una duración de cinco años no parece tratarse de un arrendamiento de temporada (vinculado al curso escolar), sino de un arrendamiento de vivienda habitual, sujeto a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En este supuesto, si el arrendador no desea prorrogar el contrato, debe preavisar al arrendatario con al menos cuatro meses de antelación. De no hacerlo, el contrato se prorrogará automáticamente por tres años más, a voluntad del arrendatario, hasta alcanzar una duración total de ocho años.

Es decir, que si de lo que se trata es de que el contrato se prorrogue en las mismas condiciones que el contrato vigente, no hay que hacer nada, pero si de lo que se trata es de resolver el contrato para firmar uno nuevo con nuevas condiciones económicas, resulta imprescindible dar dicho preaviso debiendo comunicarse a la empresa gestora del alquiler y, en caso de falta de respuesta, realizar el requerimiento mediante burofax para dejar constancia legal e irrefutable del envío.

No obstante, tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, y mientras esta norma se mantenga en vigor, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, con un máximo de dos años adicionales, manteniéndose las mismas condiciones del contrato original.

Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es .