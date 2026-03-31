¿Plantea algún problema jurídico que los hijos vivan en una segunda residencia de sus padres?
Los lectores envían sus preguntas al consultorio de vivienda de EL PAÍS en colaboración con Legálitas
Pregunta. ¿Hay algún problema en que los hijos residan en una segunda vivienda propiedad de los padres sin contrato de alquiler y haciéndose cargo de los gastos cuando la vivienda se declara en renta como “a disposición de los propietarios”?
Respuesta. Desde el punto de vista civil, la situación descrita no plantea ningún problema jurídico, ya que los hijos que residen en la vivienda lo hacen con el consentimiento expreso de los propietarios y estando el inmueble siempre a disposición de los dueños. En estos casos, la ocupación puede encuadrarse bien en una situación de precario o bien en un comodato, figuras jurídicas que permiten el uso de la vivienda sin contraprestación económica y con la plena disponibilidad del inmueble por parte de sus dueños.
Nos encontramos ante una situación de precario cuando el propietario, usufructuario o cualquier persona con derecho a poseer la vivienda tolera o permite su uso a un tercero sin que exista contrato, sin fijación de plazo y sin pago de renta o contraprestación alguna. Se trata, por tanto, de una ocupación gratuita y revocable, basada únicamente en la voluntad del titular del inmueble.
Por su parte, existe comodato cuando el propietario cede el uso de la vivienda de forma gratuita, pero estableciendo un plazo concreto o un destino determinado, como puede ser permitir que los hijos residan en el inmueble durante un tiempo o para una finalidad específica. Aunque también es una cesión sin renta, en este caso sí existe un acuerdo previo sobre las condiciones del uso.
En ambos supuestos, la vivienda permanece siempre a disposición de los propietarios, quienes conservan la titularidad y el control del inmueble, sin que se genere ningún derecho de permanencia indefinido a favor de quienes lo ocupan.
Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es.
Los datos que facilite serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S.L.U., (C/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid), con la finalidad de gestionar sus dudas y/o testimonios y elaborar contenido informativo. Podrá ejercer sus derechos reconocidos en materia de protección de datos a través de la dirección dpo@prisa.com acreditando su identidad e identificando el derecho que desea ejercitar. Para más información consulte la Política de Privacidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.