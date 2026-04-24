La firma de hipotecas registró en febrero el volumen más elevado de operaciones para este mes en 15 años

Pese a la caída en el número de compras en el arranque del año, la firma de préstamos se mantiene al alza con más de 45.000 gracias a unos tipos de interés controlados

Pese a que el mercado de la vivienda parece haber entrado en una fase de cierta relajación, con un volumen de ventas inferior en este arranque de curso al de 2025, la actividad en las compras no cesa, y esto provoca que se sigan firmando cada vez más hipotecas. Los préstamos para adquirir una casa subieron un 11% en el mes de febrero en comparación con los del mismo periodo del curso pasado, al firmarse un total de 45.563 operaciones. Son, en números globales, 6.371 procedimientos más que hace 12 meses, y 6.233 por encima de los que se registraron en enero. Este volumen, poco habitual a comienzos de año, es también el más elevado para un mes de febrero desde hace 15 años.

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan unos resultados de récord, que, sin embargo, contrastan con un comienzo más bien tibio en cuanto al número de compraventas. Si bien entre los dos primeros meses del año se consumaron 117.178 operaciones, un 2,76% menos que en sus pares de 2025 (120.510), los préstamos bancarios para la adquisición de estos inmuebles crecieron un 10,13% (de 77.082 a 84.893, respectivamente).

De acuerdo con la interpretación que realizan distintos expertos del sector, que crezcan las hipotecas mientras caen las compraventas no es una contradicción, sino un fenómeno que se produce por un cambio en el tipo de comprador. Aquellos inversores u hogares que venían acumulando grandes cantidades de ahorro están saliendo del mercado, mientras resisten quienes necesitan financiación para poder adquirir sus casas. De ahí que sea posible que se vendan menos casas y al mismo tiempo crezca el número de hipotecas.

“En los últimos años había un porcentaje elevado de compradores que adquirían vivienda sin necesidad de hipoteca, pero esa tendencia está cambiando de forma clara”, explica Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria. “Traducido a actividad diaria, febrero deja una cifra poco habitual: más de 2.170 hipotecas firmadas al día. Es un volumen muy elevado si lo comparamos con enero, cuando estábamos en torno a las 1.918”, afirma Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca. “No solo hay más operaciones, sino que cada operación es mayor. El crédito no solo fluye, se intensifica”, se suma Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito.

Este aumento en el número de firmas de hipotecas de febrero (el más elevado desde 2011, cuando se rubricaron 49.892 préstamos) se ha producido a la par de un aumento en el importe medio de los préstamos, que en febrero fue de 173.280 euros, un 11% más que en el mismo mes de 2025. El tipo de interés medio ―tomando en cuenta los distintos préstamos existentes― fue del 2,88%, un -2,8% menos que un año atrás. La política de contención que mantiene el Banco Central Europeo (BCE) está manteniendo bajo control el ánimo de los futuros compradores. Un mes más, el volumen de hipotecas a tipo fijo fue considerablemente superior al de aquellas a tipo variable (61% por 39%), teniendo las primeras unas condiciones del 2,78%, y las segundas del 3,03%.

Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es .