La compra de viviendas cae en febrero por segundo mes consecutivo

El mercado de la vivienda atraviesa por un momento de incertidumbre, con señales mixtas en estos momentos, con un volumen de ventas que se mantiene ligeramente por debajo del que se dio a comienzos del año pasado, pese a que este terminó siendo uno de los más boyantes de las últimas décadas. Los datos de compraventas conocidos este jueves para el mes de febrero muestran que se llevaron a cabo 59.689 ventas de viviendas, un 0,5% menos que en el mismo periodo de 2025, con casi unas 300 operaciones menos. No es, sin embargo, el febrero menos activo de los últimos años, ni mucho menos, puesto que en el de 2024 el mercado se movió muchísimo menos (52.402 ventas).

Con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se corroboran las proyecciones que han venido realizando distintos agentes del sector inmobiliario. 2026 apunta a ser un año en el que el ritmo de ventas se rebaje ligeramente al anterior, debido, en gran medida, a la tensión creciente entre una oferta escasa y una demanda que sigue en crecimiento. Pese a esta desaceleración interanual, en febrero se vendieron más casas que en el primer mes del año (57.489), un 3,8% más, y si se suman todas las fincas transmitidas (ya sean rústicas, solares o de otro tipo), el volumen respecto a enero también ha sido mayor (+6,4%), e incluso supera al del anterior mes de enero, aunque por poco (+0,7%).

A nivel geográfico, la compraventa de viviendas entre los últimos dos meses de febrero ha caído más, en términos generales, en Andalucía (-911 operaciones), siendo Málaga la provincia con un mayor recorte (-551). Mientras que, por el contrario, Cataluña ha experimentado el mayor aumento interanual (856), teniendo a Barcelona como epicentro (552).

Los datos del INE también muestran que prácticamente la totalidad de las viviendas transmitidas por compraventa en febrero eran libres (93,7%), por solo un 6,3% de protegidas. Estos últimos registros llevan a que, en términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa no variase en febrero en tasa anual, mientras que el de protegidas haya disminuido un 7,9%. Del mismo modo que la vivienda libre, la vivienda usada también sigue siendo epicentro de la mayoría de las operaciones por delante de las nuevas: 45.881 por 13.808, respectivamente. Sin embargo, la caída, por ligera que haya sido, de ventas en febrero respecto a su par anterior, ha derivado en que, porcentualmente, el volumen de operaciones en términos anuales también se haya resentido un 0,2%.

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