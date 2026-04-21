Ayudas de 300 euros para alquilar y de 30.000 para reformar casas vacías: las claves del nuevo plan estatal de vivienda

El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que pretende ampliar el parque de vivienda pública para enfrentar la actual crisis. El nuevo marco ha salido adelante tras meses de conversaciones entre el Estado y las distintas administraciones públicas, además de entidades sociales y del sector, con el fin de afinar el texto y lograr así un amplio consenso antes de su aprobación. En palabras de la ministra Isabel Rodríguez, es el instrumento con el que se “ancla el cambio de modelo en materia de vivienda” que busca el Ejecutivo para los próximos cuatro años. Estos son los detalles de un programa multimillonario en un contexto de presión constante para el sector.

¿Cuál es su presupuesto?

La dotación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es de 7.000 millones de euros. Una cifra que triplica la cantidad con la que contaba el anterior programa. El Estado aportará el 60% de esa cantidad ―unos 4.200 millones―, mientras que las comunidades autónomas deberán sumar el 40% restante (unos 2.800 millones).

¿Cómo se va a repartir?

El plan tiene tres vías por las que distribuir su presupuesto global: un 40% de los fondos se destinará para construir vivienda nueva asequible; un 30% irá dirigido a rehabilitar viviendas con el fin de mejorar su eficiencia, como también para que se puedan incorporar después al parque público; y el 30% restante se repartirá entre colectivos con dificultades para acceder a una vivienda, como los jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género o personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo van a ser y dónde se construirán las viviendas nuevas?

Uno de los ejes centrales del plan de vivienda estatal pasa por que las viviendas que se construyan tendrán la categoría de protegidas de por vida. Esto es, en ningún momento dejarán de ser consideradas de protección oficial y no podrá especularse con ellas. En anteriores promociones, estas viviendas pasaban al mercado libre una vez se cumplieran una serie de años. De acuerdo con un esquema de distribución preliminar, todas las comunidades autónomas que se adhieran al plan podrán hacer uso de estos recursos estatales para construir o rehabilitar sus viviendas.

¿De cuánto son las ayudas para el alquiler?

El plan de vivienda prevé una ayuda directa que puede llegar a los 300 euros al mes para jóvenes de hasta 35 años, cuyo importe concreto fijará cada comunidad autónoma. Los alquileres protegidos tendrán precios máximos en torno a 900 euros mensuales, y se adjudicarán con criterios objetivos. Aunque la voluntad original de este plan es combatir la crisis del mercado del alquiler, aquellos que quieran comprar o construir su primera vivienda podrán optar a una ayuda de hasta 15.000 euros en municipios de hasta 10.000 habitantes (o hasta 20.000 si pierden población).

Tengo una casa vacía y no sé qué hacer con ella. ¿El plan puede ayudarme?

Sí. El programa cuenta con ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros de financiación si, posteriormente, esas viviendas se disponen en alquiler residencial por un plazo mínimo de cinco años a un precio asequible. En caso de que la vivienda se encuentre en el medio rural, la ayuda podrá ascender hasta 35.000 euros.

¿Cuándo estarán disponibles los fondos?

Tras su aprobación en Consejo de Ministros de hoy, el nuevo plan entra en fase de implementación y ejecución. Durante este mes, el Ministerio coordinará y celebrará reuniones técnicas bilaterales para la redacción de los convenios con las comunidades autónomas y también tendrá lugar la Comisión Multilateral. Después, el Ministerio encabezará durante el mes de mayo la Conferencia Sectorial con todas las comunidades autónomas para la aprobación definitiva de la distribución territorial de los fondos del Plan. Una vez se haya producido este encuentro, será durante el segundo semestre del año cuando comiencen a desplegarse los efectos del plan en todas las autonomías.

¿Este plan tiene que aprobarse en el Congreso igual que la prórroga de los alquileres?

No. A diferencia de lo que sucede con el real decreto aprobado por el Gobierno, en el que se contempla una prórroga extraordinaria de los alquileres cuya vigencia termine antes del 31 de diciembre de 2027 (siempre que el inquilino envíe un burofax notificándoselo a su casero), además de un tope del 2% a las alzas anuales de las rentas, y cuya continuidad se votará el próximo día 28, este plan no deberá someterse al escrutinio parlamentario. Al no tratarse de ninguna ley, sino de un plan de cobertura estatal, su recorrido es diferente.

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