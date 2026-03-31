Los precios de la vivienda no dan tregua y suben un 14,3% a inicios de año

Que el precio de la vivienda continúe subiendo en España ya es casi rutina. La novedad en cada serie reside en conocer si lo hace en mayor o menor medida que en anteriores fechas. Es decir, si el mercado está acelerando o si por fin pisa el freno. En 2026, de momento, parece que está sucediendo más bien lo primero, y ello pese a que hay cierto consenso entre los agentes del mercado inmobiliario en que la curva de crecimiento se moderará a lo largo del ejercicio. En el primer trimestre del año, la vivienda se encareció un 14,3% en tasa interanual, un porcentaje que duplica el del arranque del año pasado y que no se veía en España desde 2007, según el último informe elaborado por Tinsa by Accumin, la mayor sociedad tasadora del país. Esto ha situado el precio medio del metro cuadrado en los 1.987 euros, cada vez más cerca de los 2.000 euros que marcaron el pico de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. El trabajo concluye que, a nivel nacional, el porcentaje medio de la renta que los hogares destinan al pago del primer año de una hipoteca es del 32,5%, aunque en zonas como Baleares llega a suponer casi el doble.

Comprarse una casa sigue siendo un sueño aspiracional frustrado para miles de personas, que no pueden hacer frente a los importes que fija hoy el mercado. De acuerdo con el último estudio de Tinsa, quienes lo tienen especialmente crudo son los residentes de Baleares. No en vano, cuentan con el metro cuadrado más caro de todo el país, 3.743 euros, prácticamente el doble que la media del país (1.987), después de que los precios medios de las viviendas nuevas y de segunda mano se hayan encarecido un 15,5% en el último año. Para hacer frente al pago del primer año de una hipoteca que financia el 80% del valor de una vivienda media, los hogares del archipiélago mediterráneo deben destinar el 54,3% de su renta disponible. Lo que les convierte, de entre todas las comunidades autónomas, en quienes más esfuerzo tienen que realizar de todo el país, con una tasa que supera en más de 20 puntos a la nacional (32,5%).

Los datos de Tinsa, que permiten observar con detalle lo que ocurre en distintos lugares del país, muestran que el problema de la vivienda se ha cronificado por todas partes, más allá de que en algunos lugares la situación sea mucho más comprometida que en otros. Así, pese a que Baleares colecciona alguno de los peores resultados, Madrid es la comunidad que ha experimentado una mayor subida entre comienzos de año de 2025 y de 2026, con precios un 19,2% más elevados. Además, Madrid es la segunda capital provincial más cara, solo por detrás de San Sebastián, con el metro cuadrado más caro: 4.600 euros y 4.975 euros, respectivamente. Esto deriva en que, para poder comprar una casa en la capital, sus residentes deban destinar el 60,2% de su renta disponible, el peor registro de todo el país. Como colofón, Toledo, una de sus provincias limítrofes, se coloca como el territorio donde más han subido los precios en el último año, un 23,2%. Una prueba de que la crisis de acceso a la vivienda se extiende como una mancha de aceite y la escapatoria es cada vez más difícil.

Sube la España vaciada

Si los recursos son limitados y la movilidad territorial no resulta un inconveniente, todavía hay lugares en los que la vivienda da algo de respiro. De entre todas las capitales de provincia, Palencia, con 1.256 euros el metro cuadrado, Zamora (1.270) o Lugo (1.282) son las que ofrecen opciones más asequibles. Ampliando algo más el radio, solo en las provincias de Ciudad Real (776), Zamora (881), Cuenca (893), Cáceres (955) y Badajoz (977) hay posibilidades de encontrar en estos momentos el metro cuadrado por debajo de los 1.000 euros. A nivel de comunidades autónomas, solo Extremadura se encuentra en márgenes de tres cifras (968 euros por metro cuadrado).

Pero que estas regiones, algunas de ellas integradas en la España vaciada, aprenten ser el único oasis para encontrar una vivienda medianamente asequible, no quiere decir que no corran el peligro de dejar de serlo. Según los datos de la tasadora, Castilla-La Mancha es la comunidad en la que más ha crecido el precio en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025 (un 7,2%); al tiempo que Albacete es también la provincia en la que más lo ha hecho (10,4%), y al mismo tiempo, la capital de provincia con un mayor porcentaje de encarecimiento trimestral (+8,8%).

Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es .