Louis Kretz (Kretz Spain): “A la gente le gusta nuestra serie de Netflix porque hay diferentes generaciones y muchas viviendas y destinos”

El directivo francés, tercero de los cuatro hijos del matrimonio fundador de la agencia inmobiliaria francesa, practica el kitesurf, el pádel y la natación

Louis Kretz (París, 32 años) codirige la expansión en España de Kretz Family Real Estate, la agencia de lujo que su familia fundó en París en 2007 y que se ha hecho popular por su reality en Netflix. Vive en Barcelona desde hace tres años y medio, ciudad que considera su segundo hogar. Entre rodajes y operaciones inmobiliarias, encuentra el lujo en algo sencillo: el tiempo con los suyos.

Pregunta. ¿Qué hace cuando no trabaja o cuando apaga el ordenador?

Respuesta. Me gusta hacer la compra porque me encanta cocinar y comer. Hago bastante deporte: musculación, pádel dos o tres veces por semana y natación en el Club Natació Barcelona, donde soy socio. También me gusta mucho el fútbol y el tenis.

P. ¿Conocía Barcelona antes de mudarse?

R. Durante diez años veníamos tres veces al año y decidimos vivir aquí. España es mi segundo país de corazón, y Barcelona especialmente.

P. ¿Qué echa de menos de Francia?

R. Sobre todo a mi familia. Y algunos platos o productos que no encuentro aquí en España, como bœuf bourguignon, ⁠blanquette de veau y des cordons bleus.

P. Hablaba antes del deporte. Practica pádel, pero le encanta también el kitesurf.

R. Sí. El kitesurf es una pasión familiar desde hace diez años. Tenemos una casa en Brasil y en agosto siempre vamos allí porque es la mejor época de viento. Vamos mis hermanos, mi padre… Es una tradición familiar.

P. ¿Viaja mucho por placer?

R. Mi familia sí, porque en Francia hay más vacaciones que en España. Yo ahora tengo menos, porque vivo aquí y dirijo la agencia. Mi último viaje fue a Chile, con mi novia Adriana. Vivimos ocho meses en América Latina, tres en Chile porque ella tiene familia allí.

P. ¿PSG o Barça?

R. Mis dos equipos son el PSG y el Barça, pero soy más del PSG. Vivíamos al lado del estadio Parque de los Príncipes en París. Y ahora, con Luis Enrique como entrenador, aún más. Del Barça me hice seguidor en la época de Messi y Pep Guardiola.

P. ¿Qué es para usted el lujo?

R. El lujo es disfrutar del momento, estar con la familia, con los hermanos o con tu pareja. El tiempo pasa rápido, así que estar feliz es lo más importante. En el inmobiliario, el lujo no es solo el precio: puede ser un piso pequeño o una casa con vistas al mar, bien ubicada, con buena energía y una historia. Eso también es lujo.

P. ¿Cuál sería su línea roja al buscar vivienda?

R. La localización es lo primero. Después, que sea un ático o un principal con mucha luz. Y terraza o jardín, porque aquí con el clima necesito un espacio exterior.

P. L’Agence: l’immobilier de luxe en famille es un reality de Netflix sobre su familia y su agencia inmobiliaria. ¿Le reconocen por la calle?

R. Sí, en Francia es una locura. En España también, sobre todo en Madrid y Barcelona. Mi hermano Rafael está en Madrid y a veces nos paran para hablar o pedir una foto. Muchas veces son mensajes bonitos. A veces alguien que ha visto la serie quiere vender su casa y me pasa el contacto; otras veces son solo fans.

P. ¿No da cierto vértigo mostrar la vida familiar en televisión?

R. Hicimos pruebas antes de salir. Yo ya había hecho reportajes en la televisión francesa y después firmamos con una productora muy conocida para hacer la primera temporada. Mostramos nuestra vida personal y profesional de forma natural, con toda la familia, incluida mi abuela. A la gente le gusta porque hay diferentes generaciones y muchas viviendas y destinos. También les gusta soñar.

P. ¿Le gusta la gastronomía?

R. Sí, me gusta mucho comer bien. Me gusta la cocina peruana, catalana… En Madrid me gustan mucho Los 33 y Charrúa, que es un restaurante uruguayo de carne. En Barcelona hay muchos sitios buenos. El restaurante Caelis, de Romain Fornell, me gusta mucho también.

P. Dentro de diez años, ¿dónde se imagina viviendo?

R. De momento nos quedamos en Barcelona, eso es seguro. Luego dependerá del contexto en Europa, pero ahora mismo nuestra idea es seguir aquí.

P. ¿Qué significa para usted el éxito?

R. El éxito es que cada día tenga una misión que quiero cumplir. Si tengo ganas de hacer algo y lo hago, eso ya es éxito.

P. ¿Se considera una persona feliz?

R. Sí. Desde que vivo en España soy muy feliz.

P. ¿Cuál era su sueño de pequeño?

R. Vivir en el extranjero, y ahora lo estoy haciendo. También abrir un restaurante o bar fuera de Francia, porque es una pasión. Trabajé dos o tres años en hoteles y restaurantes muy famosos en Francia. De momento no lo he hecho porque tengo mucho trabajo con la agencia, pero quizá en el futuro. Puede ser aquí, en España. Y podría compatibilizarlo con el inmobiliario. Nunca se sabe.

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