Países Bajos, epicentro mundial del chocolate

Suiza suele ser el primer país que acude a la mente al pensar en una tableta de chocolate, y encabeza a menudo la lista de los principales consumidores mundiales per cápita Países Bajos, sin embargo, se convirtió en 2025 en el mayor exportador mundial de productos de cacao, como el chocolate, y la pasta y manteca de cacao, así como su versión en polvo. Las cifras fueron publicadas este abril por la Oficina Central de Estadística (CBS, en sus siglas neerlandesas). Alemania ha pasado a la segunda plaza después de haber dominado el comercio del producto desde el año 2010.

Entre 2020 y 2025 casi se triplicó el valor de las exportaciones de productos de cacao desde Países Bajos, pasando de 4.200 a 12.400 millones de euros. Ello supuso unos ingresos de unos 3.000 millones de euros para la economía nacional. Según los datos recogidos por los expertos de CBS, el llamativo aumento del valor de las exportaciones se debe, sobre todo, “a la subida del precio de los granos de cacao”. Un aumento explicado por “las malas condiciones meteorológicas registradas en África Occidental”, donde se cosecha la mayor parte de los granos de cacao del mundo. Una cuarta parte de las exportaciones neerlandesas, tanto de granos como de productos de cacao, se destina a Alemania. Bélgica es el segundo destino, con un 13%. Estados Unidos es el primer receptor fuera de Europa.

Al no producir en su tierra el cacao, la exportación desde Países Bajos depende del volumen de las importaciones, que sumaron 11.400 millones de euros en 2025. Esa cifra convierte al país en el segundo importador mundial de granos y productos de cacao, solo por detrás de Estados Unidos. Y si se suman las importaciones y las exportaciones, es el mayor comerciante de granos y productos de cacao, seguido de Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Para que este baile de primeros puestos pueda ser realidad, los granos llegan al puerto de Ámsterdam y luego son procesados en la industria transformadora de cacao de la región de Zaanstreek. A partir de esos granos se elaboran productos semiacabados y se fabrica chocolate en otros países, pero también en suelo neerlandés, con marcas propias de consumo interno y europeo.

Situada a unos 20 kilómetros de la capital neerlandesa, Zaanstreek cuenta con una rica tradición de fábricas de cacao y chocolate, ya que la primera referencia oficial histórica se remonta al siglo XVII, en los datos recopilados por

Daarnhouwer, una de las firmas de la zona que empezó a comercializar cacao en 1908. Hace cuatro siglos, el chocolate era un producto de lujo cuyo precio solo empezó a bajar en el XVIII debido al aumento de la producción de cacao en América y al uso de mano de obra esclava en las plantaciones. La maquinaria para tostar y moler los granos redujo también los costes de fabricación.

Procedencia africana

El informe estadístico publicado por CBS señala que el 27% de las importaciones neerlandesas de granos y productos de cacao procede de Costa de Marfil. Países Bajos también los trae de Ghana, Nigeria y Camerún. Las importaciones procedentes de este último han aumentado desde 2020, pasando del 8% al 11%. “La cuota de Nigeria ha subido del 5% al 11%, mientras que Ecuador y Guinea son también proveedores emergentes de cacao”. Junto a esto, “la cuota relativa de Costa de Marfil, Bélgica, Alemania y Francia ha disminuido”.

Tanto la manteca y la pasta de cacao como el cacao en polvo se consideran productos semiacabados. No están listos para comer puesto que se obtienen de las primeras etapas del procesamiento industrial del grano. Son la materia prima para elaborar luego chocolates o productos de repostería. A escala mundial, las versiones con leche y negro son las preferidas por el consumidor de chocolate, señala un sondeo llevado a cabo en 2025 en 17 países por YouGob, una agencia británica de investigación de mercados. Los suizos son los preferidos, elegidos por el 39% de los encuestados. Un 28% optó por los belgas y un 13%, respectivamente, por las variedades británicas e italianas. Muy ricos, aunque es posible que Países Bajos pueda proclamarse el mayor chocolatero del mundo.

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