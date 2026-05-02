Así se ganan 6.000 millones de euros vendiendo canciones

Una aguja de un tocadiscos, girando, a la espera de que suene la siguiente canción. Quizá sea la mejor imagen posible cuando se repasan las compras de los catálogos musicales de gran nivel de artistas que portan el adjetivo de superestrellas. Los acuerdos que se han conocido de 2025 y 2026 no alcanzan los niveles de 2024. Pero fue un tiempo de locura. El gigante Sony Music se hizo, entre otros, con parte del repertorio de Queen, Pink Floyd y Michael Jackson. El ejercicio pasado fue más tranquilo y se impuso la música “lenta”.

El mayor acuerdo con un solo artista fue monopolio de Taylor Swift. Regrabó sus primeros seis álbumes y así la intérprete controló de nuevo los derechos de sus grabaciones maestras, que estaban en manos del fondo Shamrock Capital. La transacción, de acuerdo con Bloomberg, fue de unos 360 millones de dólares. Swift recuperó las grabaciones que efectuó para Big Machine Label Group (BMLG). Todo esto antes de su exitosa gira The Eras Tour (2023-2024), que consiguió unos ingresos de 2.000 millones de dólares y fue la gira más taquillera de la historia. Solo las 10 operaciones más importantes de 2025 reportaron, según Goldman Sachs, 6.900 millones de dólares (unos 6.000 millones de euros en acuerdos musicales).

La música flaquea. Eric Sheridan y Stephan Laszczyk, autores del informe Música en el aire 2025, del banco privado, estiman que “los ingresos alcanzarán los 200.000 millones de dólares en 2035 en comparación a los 105.000 millones de 2024”. “La industria estudia cómo proteger los derechos de autor frente a la IA”, indica Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School. “Pero lo que crea un algoritmo es lo mismo que un músico, aprovecha la música del pasado para generar la del presente. No resulta ilegal”, zanja.

La carestía de grandes acuerdos no frena la marcha del vinilo estos meses de 2026. La emisión de deuda gana terreno. La titulización respaldada por activos (ABS, en la jerga financiera) de catálogos musicales gana peso. Por aclararlo: se trata de emisiones de bonos en las que los flujos de ingresos procedentes del catálogo sirven para pagar a los inversores. Al mismo tiempo, hay más empresas conjuntas que buscan levantar rondas de capital cuyo objetivo son los repertorios. También cambia la geografía de la industria: el año pasado, a los grandes grupos de Nueva York, Los Ángeles o Londres se unieron nuevos aliados chinos.

Los derechos siguen imparables y el ecosistema de la música continúa viviendo una transición profunda hacia el mundo del streaming. El principal acuerdo empresarial durante 2025 fue la adquisición por Tencent Music Entertainment —el mayor operador del país en el espacio streaming— de la compañía de podcast Ximalaya. Desembolsó 2.400 millones de dólares. Una cantidad que evidencia que nadie quiere quedarse fuera del negocio. La plataforma Chord, en agosto de 2025, levantó 2.000 millones de dólares para adquirir derechos musicales. Y la compañía musical independiente Concord (cuyo catálogo incluye a The Beatles, Beyoncé, Ed Sheeran, Michael Jackson, Taylor Swift y The Rolling Stones) ya consiguió 1.760 millones de dólares en emisiones de bonos con los que retribuir a sus accionistas.

En este contexto, se han confirmado en los últimos meses varios movimientos relevantes por parte de grandes inversores institucionales. La mayor gestora de activos alternativos del planeta (unos 1,3 billones de dólares), Blackstone, vendió parte de su catálogo englobado en Recognition Music Group a Sony Music Group por más de 200 millones de dólares. Es un importante inversor en derechos musicales y, a través de Recognition, maneja unos 4.000 millones en activos. La estrategia fue sumar capas: en julio de 2024 adquirió Hipgnosis Songs Fund por 1.600 millones y lo fusionó con

Hipgnosis Songs Capital. Su cartera incluye unas 45.000 canciones de artistas como Justin Bieber, Shakira y Red Hot Chili Peppers. Suena a cientos de millones de euros para los artistas. “La clave es que la música se ha convertido en un activo. Transformas la canción en un bono, que te da unos ingresos, quizá no muy altos, pero recurrentes, al igual que alquilar una casa”, describe el inversor en empresas en crecimiento Luis Martín Cabiedes.

El artista The Weeknd (Abel Tesfaye) acaba de firmar un nuevo acuerdo de colaboración con Lyric Capital Group valorado —según la revista Variety— en 1.000 millones de dólares. Y su tour de noviembre superó esa misma cantidad. “Solo unos pocos artistas alcanzan ese éxito”, sostiene Darryl Eaton, codirector de la agencia de conciertos globales CCA (Creative Artists Concerts).

Britney Spears

Pero es Britney Spears una de las artistas más especiales de esta industria. En enero de 2024, la cantante disparó a quemarropa al sector: “Nunca volveré a este mundo”. Su última canción fue un dueto publicado en 2022 con Elton John. Hace poco, según la prensa del sector, Spears, de 44 años, vendió los derechos de todo su catálogo mundial a la editorial independiente Primary Wave por unos 200 millones de dólares.

Los inversores saben el flujo de caja que generan las canciones que adquieren. “Se trata de activos que generan ingresos recurrentes a través de plataformas muy solventes (Spotify y otras), de largo plazo (las constantes remasterizaciones y versiones extendidas alargan los derechos de autor) y con opcionalidad para exprimir las marcas y contenidos (merchandising, vinilos, memorabilia…)”, apunta Roberto Scholtes, jefe de Estrategia de Singular Bank. “Además, no tienen gastos de mantenimiento ni se deprecian, y los márgenes no están lejos del 100%. Esto permite que sean titulizables y apalancables, elevando los retornos sobre el capital, lo que facilita repagar la deuda”, añade.