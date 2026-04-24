Las tres casas de la semana: un tesoro en Formentera por 4,6 millones de euros

‘Negocios’ selecciona tres viviendas singulares, entre ellas una villa con máxima calificación ambiental en Marbella por 12,7 millones de euros y un piso en el barrio de Salamanca por 2,7 millones

En un pueblo pesquero de Formentera

En Formentera, una de las joyas de las islas Baleares, se halla esta casa tradicional con techo plano y encalado. Está en el pueblo pesquero de Es Caló de Sant Agustí, a pocos minutos de varias playas de aguas cristalinas. La casa, que ha sido renovada recientemente, alberga un salón de 40 metros cuadrados lleno de luz natural y vistas a un entorno privilegiado.

Tiene tres dormitorios, cada uno con su baño. Una de las partes más especial es la azotea, con vistas al mar Mediterráneo, un jacuzzi, una pérgola y un cenador. El jardín arbolado de 2.600 metros cuadrados es un entorno preservado, indican fuentes de Lucas Fox Dils.

Situación: Es Caló de Sant Agustí (Formentera)

Superficie: parcela de 2.600 metros cuadrados y 170 construidos

Estado: bueno

Precio: 4,6 millones de euros

Teléfono: 971 590 630

Arquitectura que prima la sostenibilidad

Villa Ayantam es la única vivienda unifamiliar en el mundo que ha alcanzado hasta la fecha la certificación Breeam Outstanding, la más alta del sistema de evaluación ambiental. En esta casa, ubicada en la urbanización marbellí de lujo Cascada de Camoján, tan importante o más que la estética es la calidad del aire, los materiales saludables, el confort térmico y acústico, la luz y la sostenibilidad.

Sus 1.150 metros cuadrados y cuatro plantas comienzan con un salón que se conecta con una cocina de diseño, respaldada por otra semiprofesional oculta. Jardines verticales integrados y un sistema de ventilación. Los muros acristalados de suelo a techo se retraen, extendiendo los interiores hacia 586 metros cuadrados de terrazas.

La suite principal de la planta superior se abre a una generosa terraza con vistas al mar Mediterráneo y hay dos dormitorios con baño en el mismo nivel. En la planta baja aparecen otros cuatro dormitorios y también hay un apartamento independiente para los invitados o el personal. Según Engel & Völkers, el nivel inferior está dedicado al ocio y la salud e incluye una piscina climatizada, sauna, baño turco, gimnasio, cine y un garaje para ocho vehículos. La azotea se completa con un solárium y un jacuzzi.

Situación: Marbella (Málaga)

Superficie: parcela de 1.978 metros cuadrados y 1.150 construidos

Estado: obra nueva

Precio: 12,7 millones de euros

Teléfono: 952 86 84 06

Optimización del espacio en Lista

Edificio clásico de 1920, con portal representativo y piso rehabilitado de 208 metros de superficie interior. Son los dos ingredientes de esta propiedad ubicada en el corazón del madrileño distrito de Salamanca, en concreto en el barrio de Lista. La intervención ha primado la distribución inteligente y el equilibrio. El recibidor da paso a un salón comedor y la cocina, independiente y equipada, combina diseño y funcionalidad. Cuenta con tres dormitorios en suite, incluido el principal, que además incorpora vestidor y una sala adicional. Según la agencia de lujo Barnes, el piso se vende completamente amueblado y existe la posibilidad de adquirir plaza de garaje en la finca contigua por 50.000 euros.