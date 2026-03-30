Estas son las profesiones mejor pagadas de España (con sueldos superiores a 50.000 euros)

El mercado de trabajo vive una situación poco habitual en España, en palabras de Iker Barricat, presidente de Adecco Group, donde la demanda supera a la oferta, a pesar del bajo íncide de paro. Según los datos de Infojobs, las vacantes subieron un 1% el año pasado y los candidatos un 5%. Algo que, en opinión de Barricat, se explica por varios motivos: por un lado, el crecimiento de la economía está propiciando que las empresas aborden nuevos proyectos y contraten personal. Por otro, muchas compañías se están reorganizando tras la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial (IA), lo que hace que algunos de sus trabajadores salgan mientras otros entran. Y, por último, hay posiciones que tienen que ser cubiertas debido al elevado absentismo. Todo ello está generando un mercado muy dinámico, en el que los trabajadores perciben oportunidades, lo que impulsa la confianza para cambiar de proyecto laboral.

En este contexto, conocer cuáles son los profesionales mejor pagados en España adquiere gran relevancia para quienes sopesan dar el salto a otra empresa. El ranking de los 25 puestos con mayor remuneración elaborado por Infojobs a partir de más de 700.000 ofertas de empleo, en su mayoría (60%) representativas del tejido empresarial español, es decir, de organizaciones con menos de 50 empleados, es bastante representativo de lo que están pagando estas 63.000 organizaciones.

Y son los médicos especialistas privados los que encabezan la clasificación, con 56.832 euros anuales brutos, tras un incremento del 12,4% respecto al año anterior. Nada que ver con el aumento salarial medio registrado en 2025 por el INE: del 3,2%. Marc Castellví, director territorial de LHH Recruitment Solutions, señala que hay una gran demanda de doctores. “La falta de estos perfiles hace que sean muy cotizados, sobre todo cuando tienen experiencia y buena reputación. Esto y el efecto fuga de los médicos españoles a otros países lleva a que puedan cobrar sueldos por encima de 80.000 euros”, explica. No hay más que ver que los altos salarios ofrecidos para trabajar en el extranjero han situado a veterinarios, fisioterapeutas y enfermeros a la cabeza del ranking, una posición de la que desaparecen si solo se consideran los sueldos españoles. Según Infojobs, las vacantes en el exterior han supuesto dos de cada tres en el caso de los veterinarios, más de la mitad en los fisios y el 40% en los enfermeros.

Falta de sanitarios

La necesidad de personal sanitario ha provocado que en la lista de los profesionales mejor pagados destaquen muchos de estos perfiles en detrimento de los tecnológicos, afectados por el auge de la IA. De ese sector es el segundo puesto de la clasificación: el arquitecto de sistemas de tecnologías de la información, con 51.789 euros y una subida salarial del 3,7% sobre 2024. Lo que no se repite en el caso del arquitecto de software, en el cuarto lugar, cuyas ofertas han pasado de 51.464 a 50.048 euros.

El tercer profesional mejor pagado ya sería un directivo, el financiero, con 50.368 euros al año, que aparece en 2025 junto a otros cuatro ejecutivos: director de operaciones, de producto, técnico y de ventas, con unas retribuciones que oscilan entre 47.326 y 39.133 euros.

Mónica Pérez Callejo, directora de Estudios del portal de empleo, aclara que todos estos emolumentos son salarios de partida o base recogidos en los anuncios (sólo en el 48% porque “todavía no es obligatorio para las empresas”) y sobre los que luego se produce la negociación entre candidatos y empresas. No incluyen otro tipo de beneficios laborales ni retribuciones variables o por objetivos, tan habituales entre los ejecutivos.

Según un reciente estudio de 1,5 millones de ofertas de trabajo elaborado por la Fundación ISEAK, solo el 38,5% menciona el salario y apenas un 5,5% hace referencia a los beneficios complementarios. “Las condiciones intangibles —cultura, bienestar, contenido del puesto— aparecen en una de cada cuatro ofertas”.

Tanto los responsables de Infojobs como los de Adecco consideran que en una negociación un margen de mejora del 10% es perfectamente posible y habitual. Si bien, como dice Olga Cecilia, socia de EY experta en retribuciones, los candidatos no solo dan importancia a los sueldos: cada día adquieren más relevancia los intangibles, como el teletrabajo [que ya solo aparece en el 11% de las vacantes de Infojobs] o como los beneficios sociales.

Médicos generalistas (44.753 euros anuales), farmacéuticos (43.677) y odontólogos (41.520) también figuran entre los profesionales mejor pagados de la lista de Infojobs. Igual que el ingeniero de automatización (41.520), el consultor de seguridad TIC (41.330), el científico de datos (41.170), el ingeniero de telecomunicaciones (40.342) y el programador de aplicaciones (39.829). Además de los puestos sanitarios, de tecnología y los directivos, hay otros especialistas destacados entre los 25 profesionales con mejores salarios. Ahí aparecen los supervisores de las obras de construcción, con 42.619 euros brutos anuales, o algunos ingenieros especializados en climatización (41.110); en instalaciones (39.734) o electrónica (39.079).

Si bien Castellví indica que en las empresas más grandes es en banca, seguros y despachos de abogados donde los perfiles directivos y sénior con experiencia y cartera de clientes son los que más se están cotizando, pues son los que pueden esquivar los efectos de la IA. “La parte que no se automatiza cobra importancia”, dice.

Para quienes aspiran a cambiar de trabajo, la Fundación ISEAK lanza una advertencia: “Los puestos que requieren competencias sociales —comunicación, trabajo en equipo, negociación— son los que ofrecen las mejores condiciones laborales: mejor cultura organizacional, tareas más interesantes, mayor flexibilidad y también más referencias al salario”. Formarse en habilidades blandas y digitales mejora las opciones retributivas y la experiencia diaria en el trabajo.