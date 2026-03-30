De TikTok al barrio: un periodismo que busca nuevas formas de contarse

Estudiantes del máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y EL PAÍS presentan en Pozuelo de Alarcón iniciativas que buscan comunicar y enganchar desde los nuevos formatos

Hay algo revelador en cómo tres proyectos tan distintos —uno sobre barrios invisibilizados, otro sobre música clásica y una revista digital ya en marcha— terminan contando la misma historia: la de un periodismo que busca su sitio en un ecosistema en transformación constante. Esa búsqueda tomó forma el pasado 25 de marzo en la sede de UNIR en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde siete alumnos del Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y EL PAÍS presentaron sus iniciativas ante un jurado de profesionales.

Una alumna del Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y EL PAÍS, durante la presentación de su proyecto el pasado 25 de marzo. UNIR (UNIR)

“Está muy bien que se haga tanto contenido, pero también hace falta no mirar para otro lado con realidades que están ahí”, explica Melanie Rodríguez sobre Distrito Estigma, su proyecto de videopódcast documental centrado en desmontar prejuicios sobre barrios periféricos y realidades socialmente estigmatizadas. La idea, todavía en fase de prototipo, nace de una intuición muy concreta: que la sobreabundancia de estímulos no solo dispersa la atención, sino que deja fuera ciertas historias. “Me gustaría aprovechar el altavoz de esta profesión para dar visibilidad a esas otras vidas que no suelen estar en el foco mediático”, añade.

Su propuesta pasa por salir a la calle cámara en mano, pero también por construir una relación de confianza con quienes aparecen en pantalla: “Está muy bien la influencer o el futbolista, es maravilloso que exista ese contenido, pero también hay otras historias de vida que no tienen la oportunidad de estar en el foco mediático o incluso se mira para otro lado porque molesta que existan”, explica. Nada de relatos sensacionalistas ni de miradas rápidas: el proyecto apuesta por la cercanía, por el tiempo y por una narrativa que permita entender, no solo consumir. El formato combina entrevistas en profundidad con escenas cotidianas del barrio, con la intención de construir un relato más complejo y menos estereotipado de esos espacios.

En otro registro completamente distinto, pero con un diagnóstico similar, se mueve Susana Castro. Su proyecto, Clásica al minuto, parte de una pregunta aparentemente sencilla: por qué la música clásica no termina de conectar con las nuevas audiencias digitales. “No es que no interese, es que no está donde están esos públicos”, resume.

La respuesta que propone no pasa por cambiar la música, sino por transformar la manera de contarla. “Probablemente por esos estereotipos de los que hablaba antes, de verla como algo elitista o lleno de tecnicismos, mucha gente no se acerca a la música clásica”, señala. Su idea es construir un medio basado en vídeos de menos de un minuto que combinen curiosidades, efemérides y pequeñas historias sobre compositores o intérpretes con un lenguaje visual y narrativo adaptado a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o la web. Todo ello con un objetivo claro: atraer en los primeros segundos, contextualizar lo justo y generar el interés suficiente como para que el espectador quiera seguir explorando ese universo cultural.

Así será 'Clásica al minuto', de Susana Castro Vídeo: SUSANA CASTRO

En el fondo, explica, se trata de devolver la música a su esencia: no tanto entenderla como sentirla, recordar que antes que contexto o erudición, lo que importa es la emoción que provoca. “No podemos perder el rigor por hacer las cosas más cercanas”, defiende.

Más allá de estos proyectos aún en construcción, el programa también ha servido para consolidar iniciativas ya en marcha. Es el caso del periodista mexicano Mauricio Merino, impulsor de la revista digital El Diluvio, que ejemplifica ese salto —cada vez más frecuente— desde trayectorias consolidadas hacia modelos propios en el entorno digital. “Le perdí el miedo al mundo digital. Hoy hablo ese lenguaje, conozco y uso las herramientas para segmentar audiencias, medirlas y tomar decisiones”, resume.

Un máster para pensar, contar y lanzar periodismo digital

Ese tránsito entre ideas, prototipos y proyectos reales no es casual: forma parte del enfoque del Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados, un programa online de 12 meses pensado para quienes quieren diseñar, lanzar o transformar iniciativas de comunicación con una mirada estratégica. Más que enseñar herramientas, el objetivo es entender cómo se construye hoy un medio desde dentro: cómo se cuenta, a quién se dirige y con qué modelo puede sostenerse.

En ese proceso, los alumnos trabajan con los lenguajes y formatos que marcan el presente del oficio —del pódcast al vídeo, de la newsletter a los contenidos en directo— y exploran cómo adaptarlos a nuevas formas de consumo. También incorporan elementos clave como el análisis de audiencias, las métricas o el uso de la inteligencia artificial, siempre con una lógica aplicada: desarrollar su propio proyecto y llevarlo, paso a paso, de la idea a algo que pueda existir fuera del aula.

Un recorrido en el que participan profesionales en activo de PRISA Media y de EL PAÍS que trasladan al aula la lógica real de las redacciones y de la toma de decisiones editorial. Entre ellos figuran periodistas como Manuel Jabois, Pablo Ordaz, Mónica Ceberio, Kiko Llaneras, Andrea Rizzi o Patricia Peiró, que abordan en sus sesiones los desafíos actuales del oficio desde la práctica diaria. El programa se completa con prácticas en medios del grupo como EL PAÍS, Cadena SER, AS, Caracol Radio, W Radio, ADN Radio, Podium Podcast, LOS40 o El HuffPost.