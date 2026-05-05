Nissan despedirá a 900 trabajadores en Europa, parte de ellos en Barcelona

El fabricante automovilístico Nissan continúa reduciendo su presencia en Europa para salir de su complicado momento financiero. La compañía ha informado este martes de que recortará 900 puestos de trabajo en el Viejo Continente, parte de ellos en Barcelona, donde mantiene una instalación de recambios, un centro técnico y otro de áreas flexibles. Si bien la compañía no ha precisado cuántos despidos planea en España, ya que en los próximos días comenzará el proceso de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un portavoz de la empresa ha asegurado a este medio que Barcelona asumirá menos de la mitad del recorte total de puestos de trabajo.

El resto se repartirán en las actividades de Nissan en los países nórdicos, con el “cambio de modelo de distribución, pasando al modelo de gestión de importador”, y con la reducción de su capacidad productiva en la fábrica que mantiene en Reino Unido, donde pasará de dos a una sola línea de producción. Allí, Nissan ha indicado que estudia medidas para “la plena utilización de la planta”.

Estas medidas, tomadas en el contexto de su plan estratégico Re:Nissan, lanzado hace un año, están “orientadas a reforzar la eficiencia y competitividad de la compañía, así como para convertirse en una organización más ágil, capaz de adaptarse con rapidez a los cambios del mercado”, ha afirmado la automovilística.

En los centros barceloneses mencionados, según información de EFE, la empresa tiene una plantilla de 569 personas a día de hoy. Este nuevo ERE se suma a la destrucción de empleo que protagonizó la compañía con el cierre de su fábrica de coches en la propia Barcelona en 2021, en la que trabajaban 2.500 personas. Hoy, esas instalaciones las ocupan la china Chery y Ebro.

“La propuesta de reorganización que se ha presentado entra ahora en una fase de consulta con la representación de las personas trabajadoras. Nissan se compromete a mantener un diálogo constructivo y de respeto durante este proceso, así como de informar de los avances del mismo”, ha indicado la compañía. La empresa, por su parte, no ha hablado de recortes en sus plantas de Cantabria y Ávila, donde actualmente hace piezas.

“Nissan sigue comprometida en su objetivo de seguir siendo competitiva en Europa, con la incorporación de los nuevos productos que llegan al mercado como el Micra [lo fabrica Renault, histórico socio de Nissan y su máximo accionista, en sus instalaciones del norte francés] y el Leaf, así como con su oferta electrificada para todos los clientes. Nuestro objetivo a largo plazo sigue siendo alcanzar el 100% de vehículos eléctricos en Europa, avanzando al ritmo que marquen las realidades del mercado”, ha asegurado la compañía.

Cabe destacar que la automovilística se encuentra en un profundo proceso de reorganización interna con su plan estratégico para volver a ser rentable. En 2025, la compañía perdió unos 5.000 millones de euros (se trata del año natural, no del ejercicio fiscal japonés, que terminó en marzo de 2026). Su actual consejero delegado, el mexicano Iván Espinosa, llegó a la cúspide de la compañía en abril precisamente con la misión de reajustar toda la capacidad productiva de una empresa que había puesto demasiadas fichas en la movilidad eléctrica, un tipo de coche que crece, pero no al ritmo pronosticado hace unos años. Esto, sumado a la fuerte competencia china, así como el fracaso de otras apuestas de la empresa, han llevado a Nissan incluso a anunciar el cierre de su histórica fábrica japonesa en Oppama.