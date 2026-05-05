Los ingresos de la SGAE escalan a un nuevo récord de 393 millones

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) obtuvo la mayor recaudación de su historia el año pasado, con un total de 393 millones de euros, apenas un 1% más que en el ejercicio precedente, que ya fue récord. “Las cifras de 2025 son muy buenas. Nos acercamos muchísimo a los 400 millones de euros de ingresos, lo que nos sitúa en línea con las entidades europeas de un tamaño parecido, como la holandesa o la belga”, presume la directora general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Cristina Perpiñá-Robert. La ejecutiva resalta además que “esa cifra proviene únicamente de la recaudación por el repertorio español. Sin contabilizar los derechos de otras sociedades administradas, que hemos dejado de hacer. Eran más de 20 millones de euros y aumentar la recaudación sin ellas denota la fuerza del catálogo español y la eficiencia de la SGAE”.

El mercado musical está funcionando muy bien. Desde 2021 los ingresos de los creadores mantienen una tendencia al alza. Y eso ha permitido que la entidad reparta 360 millones de euros entre sus autores, un 3% más que en 2024. El número de artistas beneficiados también ha crecido: de 83.602 en 2024 a 97.415 el pasado año. Mientras que las tarifas que tienen que pagar a la sociedad por la gestión de sus derechos se ha reducido unas décimas hasta una media del 16,5%.

Los principales motores de los resultados de la SGAE han sido el mercado internacional, de donde percibió más de 40 millones de euros, con un incremento del 14% sobre el año anterior, sobre todo procedentes de Estados Unidos, México, Alemania e Italia. Así como el sector digital, que tuvo un avance del 6% hasta 64,1 millones. En este apartado destacan el streaming musical, que crece a ritmos del 22%, y las plataformas audiovisuales. Y, por supuesto, de los espectáculos en vivo, que generaron 72,7 millones tras aumentar un 13%. Los conciertos y el ámbito internacional tuvieron en 2025 su mejor registro en la vida de la SGAE.

De Ed Sheeran a Aitana

Los derechos de autor por conciertos y giras musicales se incrementaron un 14,6% en 2025. Y entre los artistas internacionales que más éxito tuvieron destacan AC/DC, Ed Sheeran, Bruce Springsteen, Blackpink y Stray Kids. Entre los nacionales figuran Joaquín Sabina, Leiva, Dani Martín, Aitana y Manu Tenorio.

La SGAE comenzó el año pasado un plan estratégico que culmina en 2028, el primero de Perpiñá-Robert, con el que pretende que la recaudación de derechos de autor aumente en 45 millones de euros al final del periodo, además de reducir sus tarifas para que los creadores puedan cobrar más, indica la directiva. Por ahora, se han recortado en los conciertos, del 9% al 6%, en las plataformas digitales, hoy en el 8,5%, o en las salas de cine: del 20% al 18%. Y pretenden que en la red de comunicación pública (que va de discotecas y bares, a ayuntamientos o peluquerías) baje del 32% al 25% en 2028.

La automatización, la mayor penetración en el mercado y el aumento de la eficiencia de la entidad son, en opinión de la directora general de la SGAE, los principales motivos del cambio. “Tras detectar dónde fallábamos después de un diagnóstico interno, del que resultó que los creadores pensaban que éramos muy lentos y burocráticos, el plan estratégico ha desplegado cambios para que los socios se sientan atendidos”, admite Perpiñá-Robert. La entidad está introduciendo cambios tecnológicos que le ayuden a procesar los 50 millones de canciones que tiene en su haber o los más de tres billones de escuchas. Igual que a agilizar el registro de los autores (en 2025 se dieron de alta 8.118 socios nuevos, un 64% más) y el reparto de la recaudación. Así como a detectar los fraudes que se cometen a través de inteligencia artificial. Tanto en 2025 como en 2026 la SGAE invertirá dos millones de euros en tecnología.