Estados Unidos redujo el déficit comercial un 36% en el primer año de los aranceles

El desequilibrio se moderó en el intercambio de bienes con el exterior, mientras que los servicios mejoran su superávit un 6%

Estados Unidos vendió más y compró menos del exterior entre el primer trimestre del año pasado y el de 2026. Los aranceles aprobados por Donald Trump hace un año encarecieron las compras de productos de otros países, así que las empresas y familias estadounidenses buscaron otras alternativas locales, que resultaron más asequibles en comparación. La consecuencia es que el déficit comercial se redujo un 36% en los 12 meses que transcurrieron entre abril de 2025, cuando entraron en vigor los aranceles, y 2026, respecto al mismo periodo del año precedente. Son los primeros 12 meses completos de los aranceles de Trump.

La estadística publicada este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA, en sus siglas en inglés) revela que Estados Unidos registró un déficit comercial de 700.486 millones de dólares entre abril de 2025 y marzo de 2026, lo que supone un 36% menos que en el mismo plazo que un año antes. El desequilibrio se debe fundamentalmente a que compra más productos fuera (importa) de lo que vende al exterior (exporta). Sin embargo, el país exporta más servicios de los que importa.

El déficit comercial de bienes ascendió hasta los 1,031 billones de dólares entre abril de 2025 y el pasado marzo, lo que supone un 26% menos que los 12 meses precedentes. Por su parte, el superávit de servicios aumentó un 6% en el mismo periodo hasta los 331.393 millones de dólares.

El cálculo realizado entre el primer trimestre del año pasado y el mismo periodo de este refleja una situación más exacta del efecto de los aranceles sobre el comercio exterior. Si se analiza el año completo se observa un aumento del déficit comercial porque en los meses previos a la entrada de los aranceles, entre enero y marzo del año pasado, las empresas estadounidenses hicieron acopio de suministros ante el previsible encarecimiento de sus compras. Esto provocó que se disparase el déficit comercial durante el primer trimestre del año pasado a un récord histórico.

Una vez eliminado ese efecto, el saldo comercial de Estados Unidos mejoró sustancialmente por los gravámenes de Trump. Queda pendiente analizar la consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del pasado febrero, que anuló la mayor parte de los aranceles de Trump. La Casa Blanca reaccionó al golpe judicial imponiendo un gravamen universal del 10%, inferior a la tasa promedio que estaba vigente hasta entonces.

“Durante el mes de marzo, el déficit de bienes y servicios fue de 60.300 millones de dólares, un aumento de 2.500 millones de dólares con respecto a los 57.800 millones de dólares de febrero”, explica la Oficina de Análisis Económico en su informe publicado este martes.

“En comparación con el año anterior, el déficit promedio de bienes y servicios disminuyó en 70.400 millones de dólares al mes con respecto al trimestre que finalizó en marzo de 2025″, añade la agencia pública.

La estadística muestra que el ajuste se ha ido atenuando conforme transcurrían los meses.

Los datos muestran cómo Estados Unidos ha seguido vendiendo sus productos al resto del mundo, mientras que ha frenado la compra a otros países. Las exportaciones de bienes y servicios durante el primer trimestre de 2026 alcanzaron un nuevo récord con 937.755 millones de dólares, un 12% más; mientras que las importaciones disminuyeron un 9,1% hasta los 1,11 billones de dólares.